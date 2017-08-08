Мертвого мужчину нашли в районе реки Чингай на севере Сахалина

Днем 14 августа в следственный отдел по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на Рыбновском побережье в районе реки Чингай обнаружено тело неустановленного мужчины.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия личность, а также причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Оха проводится доследственная проверка.