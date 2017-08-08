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Поронайского пенсионера подозревают в убийстве

Поронайского пенсионера подозревают в убийстве

Избитого до смерти 75-летнего мужчину нашли на дачном участке

11 августа в следственный отдел по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на территории одного из дачных участков бывшего садового общества «Бумажник» в районе села Леонидово обнаружено тело 75-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа причиной смерти мужчины стали множественные рваные ушибленные раны головы, рук, перелом левого предплечья.

По данному факту следственным отделом по Поронайску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По подозрению в совершении убийства задержан 60-летний житель Поронайска, который от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом).

В отношении пенсионера избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:18 0
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Комментарии
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 17:33
ужас, что в таком возрасте не поделили то?
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+1
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 17:37
Бес в ребро
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+1
Online
ocharovashka Online
Написано сегодня, в 17:47
Домашний арест за убийство??
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