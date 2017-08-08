Сахалинка отомстила мужчине за замечание ножевым ранением

Утром 11 августа в дежурную часть полиции Углегорского района поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что на одном из вызовов была оказана помощь мужчине с ножевым ранением.

У потерпевшего диагностировали проникающее ранение груди с повреждением легкого. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам сотрудники полиции задержали 27-летнюю женщину, которая уже была судима за совершение тяжкого преступления.

Как установлено, подозреваемая и потерпевший были сожителями. В тот день к ним в гости пришел знакомый потерпевшего. Молодые люди распивали алкоголь, и в какой-то момент мужчина сделал замечание подозреваемой. Вспыхнул конфликт, в результате которого злоумышленница схватила нож и ударила им в грудь заявителя.

Приятель потерпевшего сразу вызвал скорую помощь, а медики, в свою очередь, оповестили полицию.

Несмотря на произошедшее, злоумышленница продолжала вести себя агрессивно и оказывала сопротивление сотрудникам полиции. Гражданка была доставлена в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «3» ч.2 ст. 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области