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Сахалинка отомстила мужчине за замечание ножевым ранением

Сахалинка отомстила мужчине за замечание ножевым ранением

Пострадавший доставлен в больницу

Утром 11 августа  в дежурную часть полиции Углегорского района поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что на одном из вызовов была оказана помощь мужчине с ножевым ранением.

У потерпевшего диагностировали проникающее ранение груди с повреждением легкого. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам сотрудники полиции задержали 27-летнюю женщину, которая уже была судима за совершение тяжкого преступления.

Как установлено, подозреваемая и потерпевший были сожителями. В тот день к ним в гости пришел знакомый потерпевшего. Молодые люди распивали алкоголь, и в какой-то момент мужчина сделал замечание подозреваемой. Вспыхнул конфликт, в результате которого злоумышленница схватила нож и ударила им в грудь заявителя.

Приятель потерпевшего сразу вызвал скорую помощь, а медики, в свою очередь, оповестили полицию.

Несмотря на произошедшее, злоумышленница продолжала вести себя агрессивно и оказывала сопротивление сотрудникам полиции. Гражданка была доставлена в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «3» ч.2 ст. 111 УК РФ -  Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:06 +2
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Комментарии
leksoos13
Написано сегодня, в 13:14
оказывала сопротивление сотрудникам полиции
Могут и еще одну статью ей накинуть
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+6
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 13:19
leksoos13, дополнительная статья ей во вред не пойдет. Я бы даже сказала, что во благо будет. Пить какое-то время не будет.
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+5
Online
Devil1985 Online
Написано сегодня, в 15:29
Vings, аха и питаться будет за наши налоги
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0
MARBLE
Написано сегодня, в 13:15
Эээххх... Ну и дела.... "Отомстила"....
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+2
фeрм
Написано сегодня, в 13:16
больше не буду жене делать замечания
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:38
фeрм, на фиг, на фиг
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+3
S.V.
Написано сегодня, в 13:20
а чего ты хотел от зэчки,которая уже была у хозяина за перо?..что она будет тургеневской барышней?)))
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+7
KsuKsu
Написано сегодня, в 13:48
S.V., тюрьма не институт благородных девиц, это точно
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+5
Elizabeth
Написано сегодня, в 15:52
Очуметь и это в 27 лет уже вторая ходка
. В таком возрасте о семье думать надо,а не на чужие кровные жить! Вот родным не повезло
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0
Vova Kabaev
Написано сегодня, в 15:57
На тук ее. Хоть польза будет. А так корми ее лет 10
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0
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