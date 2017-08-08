«Сахалин-М» одолел «молодежку» «Луча-Энергии»

13 августа «Сахалин-М» в рамках первенства России (третий дивизион, зона «Восток») принимал «Луч-Энергию-М» из Владивостока.

Хозяева поля подошли к игре с кадровыми проблемами, вызванными тем, что главная островная команда отправилась на гостевые игры в Барнаул и Омск. А вместе с ней – ряд футболистов, которые потенциально могли выйти на поле «Спартака». Поэтому свой шанс получили те, кто до этого начинал матч на скамейке запасных.

Возможно, именно это сказалось в дебюте матча, когда гости имели большое преимущество. Несколько раз им приходилось в досаде хвататься за головы, недоумевая, как же они не смогли отправить мяч в сетку ворот «Сахалина-М».

А на 20-й минуте их досада увеличилась вдвойне. Это произошло после того, как хозяева поля открыли счет. После розыгрыша углового Сергей Гаврилко нанес плотный удар по воротам. Голкипер гостей не сумел зафиксировать мяч, и Максим Крупельницкий добил его в ворота.

Гол остудил стартовый порыв футболистов «Луча-Энергии-М», а островитянам, напротив, добавил уверенности. После этого хозяева поля были гораздо ближе к тому, чтобы увеличить счет, чем гости – его сравнять. Выгодные моменты не использовали Павел Савлук, Даниил Васюк, Александр Саркисов.

Блеснул мастерством и вратарь «Сахалина-М» Александр Евстафьев, который провел первый «сухой» матч в турнире. А сама команда одержала первую победу. Итог встречи – 1:0.

«Сахалину-М» осталось провести в турнире четыре матча против «РСДЮФШ» (Нерюнгри). Набрав четыре очка в двух домашних играх, сахалинские футболисты имеют предпочтительные шансы на бронзовые награды. А вот для того, чтобы подняться выше, им нужно рассчитывать на то, что «Луч-Энергия-М» потеряет как можно больше очков в противостоянии с командой из Нерюнгри.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области