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Двое пьяных холмчан украли 160 метров телефонного кабеля
Saltday.ru

Двое пьяных холмчан украли 160 метров телефонного кабеля

Они получили условные сроки

Холмский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении двух местных жителей. Их обвинили в совершении кражи.

Как сообщают в районном суде, установлено, что 7 мая 2016 года примерно в 00:30 двое пьяных холмчан договорились, что украдут телефонный кабель, расположенный на крыше дома.

Поднявшись на крышу, мужчины кусачками по металлу обрезали 160 метров провода. Сумма ущерба - более 30000 рублей. С  места преступления мужчины скрылись. Кабелем распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимые вину признали полностью,  согласились на рассмотрение дела в особом порядке.

Суд приговорил одного из холмчан к двум годам лишения свободы условно. Второму назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

В течение этого времени мужчины своим поведением должны доказать исправление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд через Холмский городской суд.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:05 +1
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Комментарии
MARBLE
Написано сегодня, в 12:30
Можно подумать , что прям по пьянке всё произошло...

Прям трезвые на такое дело никогда не пошли....
Привыкли: как что, так пьяными прикинулись, для смягчения приговора....
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0
S.V.
Написано сегодня, в 12:38
Банда "Чёрные телефонисты".
Пожизненно надо давать...а лучше расстрЭлять...Хищение государственного имущества...
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+1
DartVictor
Написано сегодня, в 12:47
было б трое-украли бы 240.Алкоматематика
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