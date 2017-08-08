Двое пьяных холмчан украли 160 метров телефонного кабеля

Saltday.ru

Холмский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении двух местных жителей. Их обвинили в совершении кражи.

Как сообщают в районном суде, установлено, что 7 мая 2016 года примерно в 00:30 двое пьяных холмчан договорились, что украдут телефонный кабель, расположенный на крыше дома.

Поднявшись на крышу, мужчины кусачками по металлу обрезали 160 метров провода. Сумма ущерба - более 30000 рублей. С места преступления мужчины скрылись. Кабелем распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимые вину признали полностью, согласились на рассмотрение дела в особом порядке.

Суд приговорил одного из холмчан к двум годам лишения свободы условно. Второму назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

В течение этого времени мужчины своим поведением должны доказать исправление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд через Холмский городской суд.