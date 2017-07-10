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В Охинском районе потушили пожар, бушевавший месяц
Фото: ucrazy.ru

В Охинском районе потушили пожар, бушевавший месяц

Огонь прошел больше 3 тысяч гектаров

На севере Сахалинской области ликвидирован крупнейший лесной пожар. Как сообщал ASTV.RU, стихия в Охинском районе с 6 июля бушевала на 292 квартале Тунгорского участкового лесничества. Площадь, пройденная огнем, составила 3087 гектаров.

По сообщению пресс-службы министерства лесного и охотничьего хозяйства региона, несмотря на сложные условия (жара, переменный ветер, отсутствие дождей, торфяные болота, труднопроходимая местность), совместными усилиями пожар был полностью потушен. Оперативный штаб, который был создан для борьбы с огнем, принял решение о выводе сил и средств с участка.

Сейчас в этих местах днем столбики термометров до сих пор фиксируют температуру +32 градуса, порывы ветра достигают 15 метров в секунду, дождей синоптики не прогнозируют. Регулярно проводится мониторинг с использованием авиации. Причиной пожара стали сухие грозы. По словам министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Владимира Корнева, авиамониторинг обстановки не будет прекращаться, лесопожарное формирование Охинской лесопожарной станции продолжит наблюдать за сгоревшим участком.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:56 +1
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Событие
лесной пожар
Место
Охинский район
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