Девушка пострадала при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Макаровском районе

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня вечером, 14 августа в Макаровском районе.

По предварительной информации, Toyota Land Cruiser Prado и микроавтобус двигались в одном направлении - с юга на север. Столкновение произошло в районе села Заозерного. От удара микроавтобус вылетел в кювет. Внедорожник опрокинулся на проезжей части.

Автомобили получили механические повреждения.

По словам очевидцев, в результате аварии пострадала девушка. С места ДТП ее увезли на автомобиле "скорой помощи".

Обстоятельства, при которых произошло ДТП, устанавливают сотрудники ГИБДД.