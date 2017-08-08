фото очевидцев
Девушка пострадала при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Макаровском районе
Авария произошла в районе села Заозерного
ДТП произошло сегодня вечером, 14 августа в Макаровском районе.
По предварительной информации, Toyota Land Cruiser Prado и микроавтобус двигались в одном направлении - с юга на север. Столкновение произошло в районе села Заозерного. От удара микроавтобус вылетел в кювет. Внедорожник опрокинулся на проезжей части.
Автомобили получили механические повреждения.
По словам очевидцев, в результате аварии пострадала девушка. С места ДТП ее увезли на автомобиле "скорой помощи".
Обстоятельства, при которых произошло ДТП, устанавливают сотрудники ГИБДД.
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3 Девушка пострадала при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Макаровском районе
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