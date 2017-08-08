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Девушка пострадала при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Макаровском районе
фото очевидцев

Девушка пострадала при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Макаровском районе

Авария произошла в районе села Заозерного

ДТП произошло сегодня вечером, 14 августа в Макаровском районе. 

По предварительной информации, Toyota Land Cruiser Prado и микроавтобус двигались в одном направлении - с юга на север.  Столкновение произошло в районе села Заозерного. От удара микроавтобус вылетел в кювет. Внедорожник опрокинулся на проезжей части.

Автомобили получили механические повреждения. 

По словам очевидцев, в результате аварии пострадала девушка. С места ДТП ее увезли на автомобиле "скорой помощи". 

Обстоятельства, при которых произошло ДТП, устанавливают сотрудники ГИБДД.

Галерея
Девушка пострадала при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Макаровском районе, Фото: 1
Девушка пострадала при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Макаровском районе, Фото: 2
Девушка пострадала при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Макаровском районе, Фото: 3
Девушка пострадала при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Макаровском районе
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 19:10 +5
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано вчера, в 19:40
кто кому в зад въехал?
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0
SonyI
Написано вчера, в 20:10
TROL, Судя по фото...водитель джипа...в телефоне шарился!
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0
Online
SWATIMYR Online
Написано вчера, в 20:42
SonyI, Вам бы следователем работать, с такой проницательностью
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+4
SonyI
Написано вчера, в 20:45
SWATIMYR,
Я в прокуратуре работала!
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+1
Еще 1 комментарий
SonyI
Написано вчера, в 20:08
Вот...новый поворот! Что он ....торопыгам несет?! Господа-торопитесь не спеша!
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+2
Online
S.V. Online
Написано вчера, в 20:58
SonyI,
торопитесь не спеша - так велит нам анаша
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0
MARBLE
Написано вчера, в 20:37
Пострадавшей скорейшей поправки здоровья
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+1
Online
evgenytolich Online
Написано вчера, в 23:13
Вождение автомобиля это труд и ответственность, но когда я постоянно наблюдаю водителей едующих посреди двух полос и уставившихся в мобилу при этом набивающих текст на гаджете, мне реально становится страшно! Едет такая пуля-дура готовая рвануть в любую сторону! Права видимо реально купили чуть ли не половина, когда по поворотной полосе на право, эти водятлы проходят прямо! Когда поворачивают без включения поворотников! Или что то же наблюдаю поворот торможение и включение сигнала одновременно! Люди, опомнитесь! Правила дорожного движения написаны кровью!
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+1
Online
evgenytolich Online
Написано вчера, в 23:26 Отредактированно вчера, в 23:29
Сегодня ехал по железнодорожной со стороны плодов, 2 полосы перед мостом через еланку, большегруз с левой полосы уходит на поворотную правую полосу на завод Федотова, и приэтом проезжает прямо! Утыкается в поливоподметалку и включает левый поворот, впереди меня две легковые экстренно тормозят, эта тварь принимает в лево и проезжает. Какого полена он так себя ведёт. Мразь!
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 00:10
evgenytolich, там такое постоянно
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