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Три десятка сахалинцев оседлали лошадей на первенстве по конному спорту

Три десятка сахалинцев оседлали лошадей на первенстве по конному спорту

Их оценивала судья высшей категории

В планировочном районе Новоалександровск Южно-Сахалинска прошло первенство города по конному спорту. Свое мастерство показали 30 наездников. Мероприятие на базе клуба «Аристократ», несмотря на ненастную погоду, собрало немало зрителей.

Барьеры высотой 60, 80 и 100 сантиметров, конкур и выездка – такие преграды ждали членов четырех клубов («Фриран», «Золотой мустанг», «Любимые лошади», «Аристократ»).

Как признался в беседе депутат городской думы Южно-Сахалинска Саркис Акопян, он остался доволен зрелищем и, более того, надеется, что масштабы мероприятия расширятся.

- Мне очень понравилось! Это хорошо, что у нас проходят такие соревнования по езде. Глядишь, когда-то и ипподром будет. Раньше вот собирались на такие соревнования только в Тымовском районе, сейчас же уже формат расширяется. Осталось хорошее впечатление. Знаете, есть такая китайская поговорка – дорога в тысячу километров начинается с первого шага – думаю, и у нас такое развитие получит конный спорт, - отметил депутат.

Среди болельщиков оказался и депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев. Он рассказал, что в прежние времена мало где были возможности для развития конноспортивных клубов, хотя многие мальчишки и девчонки грезили этими благородными животными. Прошедшее мероприятие показало, как сильно продвинулось вперед это направление.

-  Владельцы относятся к животным с душой – это было видно по экстерьеру, а были и чистопородные животные, и местные скакуны. Смотреть на соревнования очень приятно! Особо отмечу важность того, что наездников оценивала судья высшей категории Людмила Петушкова. Московский эксперт по результатам присвоит квалификации, и сахалинцы смогут участвовать в соревнованиях более высокого уровня, - рассказал Сергей Бондарев по итогам соревновании.

Участники соревнований и зрители надеются, что конный спорт на Сахалине получит всестороннюю поддержку, и дальше мероприятия будут набирать популярность.

Автор: Галина Броневая, вчера, в 18:52 +3
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Комментарии
Online
DartVictor Online
Написано вчера, в 19:58
приз в состязаниях-усы,шляпа,тел номер Констанции,а также,право изрекать в общественных местах словесные обороты-"Щенок","Каналья",и "Тысяча чертей"
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+1
MARBLE
Написано вчера, в 21:04
Написано: !Как признался в беседе депутат городской думы Южно-Сахалинска Саркис Акопян, он остался доволен зрелищем и, более того, надеется, что масштабы мероприятия расширятся."

РЕКЛАМА депутата?
А у простого зрителя интервью не берут?
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 00:22
Грациозно!
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0
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