Сахалинские дзюдоисты отправились на УТС в Китай

Сезон 2017 – 2018 года начнется ответственными состязаниями уже в сентябре

Группа воспитанников ГБУ «СШ самбо и дзюдо» отправилась в Китай. В городе Циндао островитяне примут участие в совместных учебно-тренировочных сборах с юными дзюдоистами из Поднебесной империи.

Сезон 2017 – 2018 года начнется ответственными состязаниями уже в сентябре. А это значит, у дзюдоистов осталось не так уж много времени, чтобы подойти к стартам во всеоружии. УТС в Китае – хорошая возможность подтянуть свои физические кондиции и набраться спарринговой практики.

В Циндао отправились Александр Деревянко, Хожиакбар Рахимжанов, Софья Мирошниченко и Кирилл Пазына. Они будут заниматься под руководством старшего тренера сборной команды островного региона Валентина Кардаш.