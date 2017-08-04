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За повторное управлением авто в нетрезвом состоянии житель Долинска заплатит 200 тыс. рублей

За повторное управлением авто в нетрезвом состоянии житель Долинска заплатит 200 тыс. рублей

22-летний сахалинец признал свою вину

Мировой судья судебного участка № 3 Долинского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего мужчины. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, суд установил, что 7 мая 2017 подсудимый, уже лишенный прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь пьяным ехал по Долинску. Мужчину задержали сотрудники ДПС. 

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. 

Суд приговорил осужденного к штрафу в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 9 месяцев. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:57 0
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Комментарии
DashaA
Написано сегодня, в 14:12
Простите, а в чём новость то? Мировые судьи каждый месяц расматривают по несколько таких дел и выносят такие приговоры по статье 264.1 УК РФ... приподнесли так, будто это неведаль какая-то:)
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