За повторное управлением авто в нетрезвом состоянии житель Долинска заплатит 200 тыс. рублей

Мировой судья судебного участка № 3 Долинского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего мужчины. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.



Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, суд установил, что 7 мая 2017 подсудимый, уже лишенный прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь пьяным ехал по Долинску. Мужчину задержали сотрудники ДПС.



В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.



Суд приговорил осужденного к штрафу в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 9 месяцев.



Приговор суда не вступил в законную силу.