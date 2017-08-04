Стали известны гости и программа сахалинского фестиваля «Край света»
Участвовать в конкурсе будут 9 фильмов
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Край света». В нее вошли 9 фильмов, в создании которых участвовали 16 стран. От России в конкурсе два фильма — «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Заложники» Резо Гигинеишвили, сообщает пресс-служба фестиваля.
Среди иностранных фильмов конкурса есть одна международная премьера — японский фильм «Наше бегство» режиссера Нобутеру Учида. В конкурсе также присутствую фильмы-призеры и участники крупных кинофестивалей в Венеции, Берлине, Локарно, Трайбеке, Гонконге, Эдинбурге.
«Если раньше структура конкурсной программы определялась взаимодействием между российскими работами, составлявшими почти половину конкурса, с азиатскими картинами, то теперь программа приобрела более глобальную перспективу, - сообщает программный директор «Края света» Алексей Медведев. - Наряду с фильмами соседних стран — Японии, Южной Кореи, есть картины, например, из Аргентины, из Франции. Восточная экзотика отступает на второй план, а на первый выходит история малой родины, которую каждый из нас в какой-то момент покидает, чтобы снова вернуться».
Фильмы-участники конкурсной программы:
- «Аритмия» (2017, Россия-Финляндия-Германия). Режиссер Борис Хлебников, который вместе с исполнителем главной роли Александром Яценко, приедут на Сахалин представить свое творени;,
- «Женщина со льдом» (2017, Чехия-Словакия-Франция). Режиссер Богдан Слама. Фильм на острове представит знаменитая актриса Петра Шпалкова, снимавшаяся, в частности, в фильме «Коля» Яна Сверака, получившего в 1997 году «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке;
- «Заложники» (2016-2017, Россия-Грузия-Польша). Режиссер Резо Гигинеишвили. Гостям фестиваля фильм представят режиссер и легендарный актер Автандил Махарадзе, известный по главной роли в фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе;
- «Молитва перед рассветом» (2017, Франция-Великобритания). Режиссер Жан-Стефан Совер, который и станет гостем «Края света»;
- «Наше бегство» (2016, Япония). Режиссер Нобутеру Учида;
- «Ньютон» (2017, Индия). Режиссер Амит В. Масуркар;
- «Почетный гражданин» (2016, Аргентина-Испания). Режиссеры Гастон Дюпра, Мариано Кон;
- «Сеть» (2016, Южная Корея). Режиссер Ким Ки Дук. Фильм представит продюсер Ким Сун Мо;
- «Слава» (2016, Болгария-Греция). Режиссеры Кристина Грозева, Петр Вылчанов.