Стали известны гости и программа сахалинского фестиваля «Край света»

Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Край света». В нее вошли 9 фильмов, в создании которых участвовали 16 стран. От России в конкурсе два фильма — «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Заложники» Резо Гигинеишвили, сообщает пресс-служба фестиваля.

Среди иностранных фильмов конкурса есть одна международная премьера — японский фильм «Наше бегство» режиссера Нобутеру Учида. В конкурсе также присутствую фильмы-призеры и участники крупных кинофестивалей в Венеции, Берлине, Локарно, Трайбеке, Гонконге, Эдинбурге.

«Если раньше структура конкурсной программы определялась взаимодействием между российскими работами, составлявшими почти половину конкурса, с азиатскими картинами, то теперь программа приобрела более глобальную перспективу, - сообщает программный директор «Края света» Алексей Медведев. - Наряду с фильмами соседних стран — Японии, Южной Кореи, есть картины, например, из Аргентины, из Франции. Восточная экзотика отступает на второй план, а на первый выходит история малой родины, которую каждый из нас в какой-то момент покидает, чтобы снова вернуться».

Фильмы-участники конкурсной программы: