Чтобы вывезти муку из колонии, заведующая хотела подкупить начальника

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При передаче денег женщина была задержана

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей столовой отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения исправительной колонии № 1. Она подозревается в покушении на дачу взятки.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемая решила вывезти со склада колонии излишки муки, чтобы автомобиль беспрепятственно пропустили, она предложила заместителю начальника колонии взятку в 37 тысяч 500 рублей.

При передаче денег женщина была задержана.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.