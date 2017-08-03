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Чтобы вывезти муку из колонии, заведующая хотела подкупить начальника
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Чтобы вывезти муку из колонии, заведующая хотела подкупить начальника

При передаче денег женщина была задержана

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей столовой отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения исправительной колонии № 1. Она подозревается в покушении на дачу взятки.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемая решила вывезти со склада колонии излишки муки, чтобы автомобиль беспрепятственно пропустили, она предложила заместителю начальника колонии взятку в 37 тысяч 500 рублей.

При передаче денег женщина была задержана.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:49 +2
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:05
А стоила ли свеч игра???
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+3
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 11:10
Стесняюсь спросить, а сколько муки она хотела вывезти, раз такая сумма взятки? Может и не мука это вовсе была?
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+4
senchick
Написано сегодня, в 11:48 Отредактированно сегодня, в 11:51
Первый сорт стоит 13800 за тонну... Взятка не может быть больше стоимости муки.... То есть пыталась больше 5-ти тонн вывезти? Это сколько не доели заключенные
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+8
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:23
senchick, Да не скорее приписка для поставки большего количества. Там тоже постоянная текучка, по содержанию заключенных......
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0
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 12:32
ZLOI275, осужденные, а не заключённые
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:37
КисМа"), КисМа"), Ой ой ой. Какая принципиальность
А смысл вобщем то один
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+3
Еще 4 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:23
Мутная какая-то история. Смешон размер взятки. Скорее всего, что-то подобное происходило и ранее, много раз, и не взятка это была, а делёжка. Курочка по зёрнышку клюёт, как говорится. А потом все резко изменилось, кого-то прихватили, но слили заведующую. Это не говорит о том, что она не виновна, но все не так однозначно, думаю
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+4
Online
Tatyana Online
Написано сегодня, в 12:57
НюНик_просто_Анна, Однозначно делёж.
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+1
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 12:26
Что-то мне подсказывает, что это не мука была, а, как минимум, набор "Блинный" : сахарок , яйца, молоко, сметанка, мука, маслице и не по килограммчику
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+5
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S.V. Online
Написано сегодня, в 13:30
Вот жеж сучка крашена...)))
Дорого хлебушек встал ей..))
Расстрэлять расхитителя государственной продукции.
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