Чтобы вывезти муку из колонии, заведующая хотела подкупить начальника
При передаче денег женщина была задержана
Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей столовой отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения исправительной колонии № 1. Она подозревается в покушении на дачу взятки.
Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемая решила вывезти со склада колонии излишки муки, чтобы автомобиль беспрепятственно пропустили, она предложила заместителю начальника колонии взятку в 37 тысяч 500 рублей.
При передаче денег женщина была задержана.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Дорого хлебушек встал ей..))
Расстрэлять расхитителя государственной продукции.