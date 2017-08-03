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С 1 января 2018 года вступят в силу обновленные нормативы ГТО

С 1 января 2018 года вступят в силу обновленные нормативы ГТО

Они одобрены ведущими спортивными вузами страны

Министерство спорта России утвердило новые государственные требования к уровню физической подготовленности населения. Обновлённые нормативы вступят в силу с 1 января 2018 года и будут действовать на протяжении четырех лет.

Новая редакция нормативов ГТО разработана с учётом 1 млн. результатов тестирования, полученных в рамках апробации комплекса в 2014 - 2016 гг. Она одобрена ведущими спортивными вузами страны, Министерством обороны России, общероссийскими федерациями по видам спорта и утверждена решением Коллегии Минспорта России 15 июня 2017 года.

Среди нововведений -  стандартизация условий выполнения испытаний и регистрация их результатов в метрической системе, а также введение дополнительных сквозных тестов для всех возрастных групп.

В связи с этим изменится отчетный период выполнения нормативов ГТО для обучающихся (1-6 возрастные ступени). В 2017 - 2018 гг. он будет разделен на две части:

1 июля – 31 декабря 2017 г. – отчетный период, в течение которого действительны результаты тестирования по нормативам, действующим в 2017 году;

1 января – 1 июля 2018 г. – отчетный период, в течение которого будут действовать новые нормативы ГТО.

У взрослого населения (6-11 возрастные ступени) отчетный период останется без изменений с 1 января по 31 декабря 2018 г.

В настоящий момент Минспорт России готовит соответствующие дополнение в порядок тестирования, которым будет регулироваться «переходный период» каждые 4 года.

- Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» в марте этого года исполнилось уже три года. И сегодня существует необходимость утверждения новых государственных требований, которые будут охватывать все возрастные и социальные группы населения, - сказал Министр спорта России Павел Колобков.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:33 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 10:36
нуну, согласен сдавать, при условии что на ютубе будет канал с он лайн вещанием как чиновники сдают их до меня
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+3
bernizet1945
Написано сегодня, в 11:37
Немного истории.В 1930 году «Комсомольская правда» обратилась к народам СССР с призывом быть здоровыми, сильными и спортивными. В обращении впервые говорилось о всесоюзных состязаниях на право получения значка ГТО («Готов к труду и обороне»).
В 1934 г. для школьников разработали нормативы БГТО — «Будь готов к труду и обороне». Это стала базовой ступенью комплекса. Помимо чисто спортивных зачетов учащиеся должны были иметь знания по оказанию первой помощи, уметь проводить занятия по физкультуре и судить определенные виды спорта.
Спустя год комплекс ГТО был сформирован и введен официально. Спустя два года появился ГТО-2, который первыми сдали слушатели Военной академии им. Фрунзе.
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0
bernizet1945
Написано сегодня, в 12:13
ГТО 30-х годов просуществовал более 40 лет, но в 1972 г. было принято постановление «О введении нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР (ГТО)». Поскольку доля ручного физического труда в жизни советских граждан серьезно уменьшилась, а естественная физическая нагрузка снизилась (население перебралось из деревень в города, было занято умственной работой), то нужно было подгонять спортивные нормативы под новые реалии. --- И вот ,что мы видим.Значит 1.Надо готовится к труду и обороне.Сразу возникают вопросы и по труду и по обороне.Если к труду, то интересно ,а до этого момента мы чем занимались ? Если к обороне, то от кого и что получается запахло войной что-ли? Опять же вернёмся к труду. понятно труд на благо общего неразделимого бюджета, как было в СССР, а сейчас готов к труду на благо олигархического капитализма? А с обороной вообще правовой тупик.У многих на руках ещё имеются военные билеты СССР , следовательно они принимали присягу СССР и за измену Родине статья 64 вплоть до расстрела. А бренд ГТО был оказывается придуман ещё в 30 г прошлого века. получается незаконное использование бренда
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ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 12:43
bernizet1945, сам придумал? Или где скопировал очередную ерунду
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