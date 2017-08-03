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Сахалинским пенсионерам в августе доплатят по 5 тысяч рублей

Сахалинским пенсионерам в августе доплатят по 5 тысяч рублей

Выплату дадут к 70-летию Сахалинской области

Каждый пенсионер Сахалинской области в августе получит дополнительно 5 тысяч рублей. Выплату сделают в честь 70-летия региона. Она достанется 67 тысячам жителей.

Как уточнили в областном министерстве социальной защиты, отдельные заявления подавать не нужно. Деньги выплатят в августе по месту получения пенсий либо мер социальной поддержки.

Также дополнительно для пенсионеров отдельных категорий, а именно детей войны, неработающих ветеранов труда и ветеранов труда Сахалинской области установлена единовременная денежная выплата в размере 2500 рублей. Ее получат более 60 тысяч человек.  Обязательные условия – постоянное проживание на территории Сахалинской области, отсутствие места жительства на территории иностранного государства.

- Если получатель относится к категории детей войны, а также одновременно имеет звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Сахалинской области», сумма выплат составит 5000 рублей, – сообщила Татьяна Алексашина, первый заместитель министра социальной защиты Сахалинской области.

Для получения этой дополнительной выплаты пенсионерам, отнесенным к категории детей войны, заявление подавать не нужно. Но такой документ должны оформить неработающие пенсионеры – ветераны труда и ветераны труда Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:51 +3
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 10:53
Ждём-с...
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 10:55
ага, пора баулы шить
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+4
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Naik Online
Написано сегодня, в 11:26
5000 для пенсионеров хорошая поддержка, но вот если бы им к пенсии дали по 5т.р было бы супер. Я очень много раз помогал пенсионерам и инвалидам, их эмоции после помощи ничем не передать, они плакали (((( их очень жалко
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+4
ZLOI275
Написано сегодня, в 11:50
Ох ты ешкин кот
Так нужно подумать куда рвануть
На кипер ямайку или акапульку
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+1
Online
Tatyana Online
Написано сегодня, в 12:10
ZLOI275, Все уже придумано, в магаз за провиантом.
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+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:18
Tatyana, И это все
и что и даже на слинчев бряг не фатит
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+1
Online
Tatyana Online
Написано сегодня, в 12:25
ZLOI275, Не все так плохо, год копили в прошлом году летом на своей машине горный Алтай посетили.
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+2
Еще 5 комментариев
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:17
а если отец пенсионер и ветеран труда Сах. обл-он получит 10000 или только 5000???
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0
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:26
leksoos13, тоже интересует, а если отец и пенсионер, и ветеран труда, и из детей войны - сколько тогда составит выплата?
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+4
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:27
НюНик_просто_Анна, по логике написанного-10
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:38
leksoos13, интересно, а военным пенсионерам светит что?
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+3
Еще 1 комментарий
Хронос
Написано сегодня, в 13:42
Вообще-то у нас могли бы минимальную пенсию сделать и 20000 рублей, воды горячей нет, газа нет, дороги каждый год делаем, а строят временные бараки а не дома как к примеру за границей. Нуф-нуф, Наф-Наф, Ниф-Ниф. В России кто из них в строит?
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Huli_Ганка Online
Написано сегодня, в 13:54
Хронос, могли бы, но сейчас куда не плюнь - бизнес. Кто отчислять то будет?
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