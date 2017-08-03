Сахалинским пенсионерам в августе доплатят по 5 тысяч рублей

Каждый пенсионер Сахалинской области в августе получит дополнительно 5 тысяч рублей. Выплату сделают в честь 70-летия региона. Она достанется 67 тысячам жителей.

Как уточнили в областном министерстве социальной защиты, отдельные заявления подавать не нужно. Деньги выплатят в августе по месту получения пенсий либо мер социальной поддержки.

Также дополнительно для пенсионеров отдельных категорий, а именно детей войны, неработающих ветеранов труда и ветеранов труда Сахалинской области установлена единовременная денежная выплата в размере 2500 рублей. Ее получат более 60 тысяч человек. Обязательные условия – постоянное проживание на территории Сахалинской области, отсутствие места жительства на территории иностранного государства.

- Если получатель относится к категории детей войны, а также одновременно имеет звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Сахалинской области», сумма выплат составит 5000 рублей, – сообщила Татьяна Алексашина, первый заместитель министра социальной защиты Сахалинской области.

Для получения этой дополнительной выплаты пенсионерам, отнесенным к категории детей войны, заявление подавать не нужно. Но такой документ должны оформить неработающие пенсионеры – ветераны труда и ветераны труда Сахалинской области.