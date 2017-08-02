Радио АСТВ выбирает лучшую фотографию с Фестиваля красок Холи-2017

фото: Игорь Новомодный

Для участия нужно выложить в инстаграм фото с праздника с хештегом #аствхоли2017

В инстаграм-аккаунте радио АСТВ начался конкурс на лучшую фотографию с фестиваля красок. Для участия необходимо выложить фото с праздника с хештегом #аствхоли2017. Победителя выберут решением жюри в эту пятницу.

Гости Фестиваля красок Холи-2017, который прошел 5 августа на Анивском пляже, активно делятся снимками в своих социальных сетях. ASTV.RU приводит некоторые из них.

Участвовать в конкурсе могут также фотографии из фотоотчета, опубликованного в разделе "Город" - достаточно загрузить их в свой инстаграм-аккаунт.