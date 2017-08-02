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Радио АСТВ выбирает лучшую фотографию с Фестиваля красок Холи-2017
фото: Игорь Новомодный

Радио АСТВ выбирает лучшую фотографию с Фестиваля красок Холи-2017

Для участия нужно выложить в инстаграм фото с праздника с хештегом #аствхоли2017

В инстаграм-аккаунте радио АСТВ начался конкурс на лучшую фотографию с фестиваля красок. Для участия необходимо выложить фото с праздника с хештегом #аствхоли2017. Победителя выберут решением жюри в эту пятницу.

Гости Фестиваля красок Холи-2017, который прошел 5 августа на Анивском пляже, активно делятся снимками в своих социальных сетях. ASTV.RU приводит некоторые из них.  

 

Участвовать в конкурсе могут также фотографии из фотоотчета, опубликованного в разделе "Город" - достаточно загрузить их в свой инстаграм-аккаунт. 

Автор: Настасья Жукова, сегодня, в 18:48 +2
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Анивский районАнива
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Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 21:15
Даже котейка был на холли....
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