Фото очевидца
В Ногликском районе в болоте утонули бульдозер и экскаватор
Люди не пострадали
Накануне, 7 августа, около 14 часов в Ногликском районе в болоте утонули кабелеукладчик и экскаватор.
По словам очевидцев, техника работала у автодороги, ведущей в сторону Вала, не доезжая до Горячих Ключей. Бульдозер протягивал кабель и завяз в трясине. Экскаватор, который стал его вытягивать, тоже очутился в болоте.
Удалось ли к сегодняшнему дню вызволить технику, неизвестно. Люди при инциденте не пострадали.
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