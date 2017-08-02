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В Ногликском районе в болоте утонули бульдозер и экскаватор
Фото очевидца

В Ногликском районе в болоте утонули бульдозер и экскаватор

Люди не пострадали

Накануне, 7 августа, около 14 часов в Ногликском районе в болоте утонули кабелеукладчик и экскаватор.

По словам очевидцев, техника работала у автодороги, ведущей в сторону Вала, не доезжая до Горячих Ключей. Бульдозер протягивал кабель и завяз в трясине. Экскаватор, который стал его вытягивать, тоже очутился в болоте.

Удалось ли к сегодняшнему дню вызволить технику, неизвестно. Люди при инциденте не пострадали.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 18:06 +3
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Место
Ногликский район
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Комментарии
evgenytolich
Написано сегодня, в 18:16 Отредактированно сегодня, в 18:17
Афтар, обрати внимание на текст, что за вещая дорога?!
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+1
Korennoy
Написано сегодня, в 18:26 Отредактированно сегодня, в 18:26
evgenytolich, по ней вещий Олег ездил мстить хозарам:
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам...
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+4
Triton
Написано сегодня, в 18:33
Korennoy, и тоже не доехал - конь утонул
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+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 18:17
#этосахалиндетка такое возможно только у нас!
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+1
sasch
Написано сегодня, в 18:27
Осталось выпить водки и хриплым голосом пропеть:

"Всё болота, болота, болота!
Осьманадцатый день болота!
Мы идём отсырели от пота.
Что поделать такая работа."

Стихи Вячеслава Лейкина
Музыка Александра Дулова
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+6
Denis67
Написано сегодня, в 19:31
Там много техники в марях потопло...
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0
Рената
Написано сегодня, в 19:50
Этим летом спецтехника жгет!
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0
Online
ocharovashka Online
Написано сегодня, в 20:46
Рената, этим летом вообще по-моему Сахалин отжигает по тяжелой))))
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0
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