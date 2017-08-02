В Ногликском районе в болоте утонули бульдозер и экскаватор

Фото очевидца

Накануне, 7 августа, около 14 часов в Ногликском районе в болоте утонули кабелеукладчик и экскаватор.

По словам очевидцев, техника работала у автодороги, ведущей в сторону Вала, не доезжая до Горячих Ключей. Бульдозер протягивал кабель и завяз в трясине. Экскаватор, который стал его вытягивать, тоже очутился в болоте.

Удалось ли к сегодняшнему дню вызволить технику, неизвестно. Люди при инциденте не пострадали.