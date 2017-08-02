Около 40 сахалинских школьников отправились в творческую школу в Крым

Творческая смена сахалинской школы «Вдохновение» в этом году впервые станет выездной. Юные музыканты, танцоры и певцы сегодня, 8 августа, улетели в крымский оздоровительный лагерь «Лучистый».

Школа «Вдохновение» проводится ежегодно в период летних каникул вот уже более 20 лет. На основании заявок от детских музыкальных, художественных школ и школ искусств формируется состав учащихся, куда попадают участники масштабных проектов. Это победители и лауреаты региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Под руководством высококвалифицированных преподавателей на протяжении трех недель ученики детских школ искусств будут искать своё вдохновение сверх рамок школьной программы, выполняя задачи повышенной трудности, те, на которые в ходе учебного года в ДШИ просто не хватает времени.

Традиционно юные таланты собираются на базе областных оздоровительных учреждений и учреждений культуры Сахалинской области, однако этот год стал исключением:

- Благодаря поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в этом году мы впервые можем провести школу «Вдохновение» за пределами нашего острова, - рассказывает директор Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства. - Творческая школа – это не только площадка для выявления и развития талантливых детей, раскрытия их потенциала, не только возможность для ребят найти для себя что-то новое в неформальной обстановке, но и способ поощрить наших юных артистов за упорный труд в течение всего учебного года. В Евпатории ребята смогут не только получить программу творческой школы в полной мере, но и отдохнуть на солнечных берегах Крымского полуострова.

В составе группы 39 человек – воспитанники и преподаватели школ искусств из Южно-Сахалинска, Корсакова и Шахтерска. Все они разделятся на три учебно-творческие лаборатории «Народные инструменты», руководитель Милова Валентина Харматулловна, концертмейстер Пинещенко Анна Александровна, «Сводный хор», руководитель Тутурова Валентина Алексеевна, концертмейстер Каргополова Гузель Самигуловна, и «Хореография», руководитель Маринина Екатерина Сергеевна, преподаватель Полей Наталья Валентиновна.

Кроме ежедневных занятий музыкой всех «вдохновенцев» ждет насыщенная экскурсионная, культурная и оздоровительная программа, сообщает пресс-служба Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства.