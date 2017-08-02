Участники форума «Южные Курилы» поднялись на вулкан Менделеева

На Кунашире 5 августа состоялось открытие эколого-туристического молодёжного форума «Южные Курилы». Экскурсионная группа прошла по маршруту, на котором, благодаря сотрудничеству заповедника «Курильский» и администрации Южно-Курильского района, были установлены новые информационные аншлаги.

В Южно-Курильском районе эколого-туристический форум «Южные Курилы» проводится уже второй год отделом молодежи, спорта и туризма администрации Южно-Курильска. В рамках форума администрацией района организуются экскурсии по природным достопримечательностям, посетить которые в составе организованной группы могут местные жители и гости острова старше 14 лет.

В этот раз участники форума сначала заехали в п.Третьяково поприветствовать ребят из краеведческого лагеря «Фрегат», который базируется на охотоморском побережье Кунашира, а затем приняли участие в экскурсии на Северо-Западное сольфатарное (фумарольное) поле вулкана Менделеева. Экскурсию провели сотрудники заповедника. Пройдя по лесной тропе через настоящие курильские «джунгли», участники форума смогли увидеть самые крупные сольфатары Кунашира, ручей Серный с его цветными выходами сернистых источников, а несколько человек поднялись и на вершину вулкана Менделеева.

Вулкан Менделеева - памятник природы регионального значения Сахалинской области. Маршрут к Северо-Западному сольфатарному полю вулкана Менделеева - один из наиболее востребованных эколого-туристических маршрутов Кунашира.