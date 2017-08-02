Подросток из Углегорска угнал автомобиль, чтобы приехать в Южно-Сахалинск

В полицию Углегорского района поступило сообщение об угоне автомобиля.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, полицейские составили ориентировку и разослали ее в районы островного края. В скором времени автомобиль был остановлен в Южно-Сахалинске. За рулем находился 14-летний юноша, которого позже доставили в углегорский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Установлено, что подросток гулял по городу Шахтерску и обратил внимание на машину заявителя. Машина не была оснащена сигнализацией, поэтому подозреваемый, не привлекая лишнего внимания, проник в салон, разобрал рулевую колонку и активировал двигатель. Затем несовершеннолетний поехал в областной центр. Автомобиль изъят и будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».