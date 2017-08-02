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Подросток из Углегорска угнал автомобиль, чтобы приехать в Южно-Сахалинск

Подросток из Углегорска угнал автомобиль, чтобы приехать в Южно-Сахалинск

Он завел машину, разобрав рулевую колонку

В полицию Углегорского района поступило сообщение об угоне автомобиля.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, полицейские составили ориентировку и разослали ее в районы островного края. В скором времени автомобиль был остановлен в Южно-Сахалинске. За рулем находился 14-летний юноша, которого позже доставили в углегорский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Установлено, что подросток гулял по городу Шахтерску и обратил внимание на машину заявителя. Машина не была оснащена сигнализацией, поэтому подозреваемый, не привлекая лишнего внимания, проник в салон, разобрал рулевую колонку и активировал двигатель. Затем несовершеннолетний поехал в областной центр. Автомобиль изъят и будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:57 +2
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УглегорскЮжно-Сахалинск
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Комментарии
Elizabeth
Написано сегодня, в 13:25
Блин,в таком возрасте уже спец по машинам! Теперь статью себе накатал! И стоило это того?!
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Alexsandr_31 Online
Написано сегодня, в 13:26
90-е возвращаются! Встречайте...
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+1
Karu
Написано сегодня, в 13:32
Каникулы :) практика :)
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evgenytolich Online
Написано сегодня, в 13:36
14 лет, малолетнему угонщику ничего не будет, пальцем погрозят и отпустят!
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0
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 13:37
Какой смышленый мальчик...
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