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Больше 150 кустов конопли вырастил у дома житель Невельска
FoodandHealth

Больше 150 кустов конопли вырастил у дома житель Невельска

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции Невельского района во время обследования жилого сектора в райцентре на улице Сельской обнаружили растения, похожие на коноплю.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, всего полицейские изъяли 159 кустов, их направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД. Проведенное исследование подтвердило, что растения содержат наркотические средства.

В незаконном культивировании в крупном размере подозревается 42-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:49 +1
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 12:51
В министерство сельского хозяйства его
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+2
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 13:07
человек поднимает сельское хозяйство.
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+3
Vings
Написано сегодня, в 13:20
S.V., скорее всего к туристическому наплыву готовился. Видать серьезно поверил как один из депутатов облдумы задавался вопросом насчет легализации легких наркотиков как один из аргументов привлечения туристов. Тогда еще наркоконтроль ответил, что нет различия легкие или тяжелые наркотики-за любой преследует ответственность.
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0
SonyI
Написано сегодня, в 13:08
Ни фига сееееее....садовод-любитель! Эх мужик....лучше-бы с ананасами экспериментировал!!!
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+2
Online
Alexsandr_31 Online
Написано сегодня, в 13:21
Может он и не знал что у него растет' по крайней мере так можно следователю петь...
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 13:21
Как он еще на гектар не подал заявление?!
О чем думал,когда сажал на виду у всех. Бывают же кадры
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+1
Online
Alexsandr_31 Online
Написано сегодня, в 13:30
Elizabeth,
действительно! А может подал...
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0
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