Больше 150 кустов конопли вырастил у дома житель Невельска

FoodandHealth

Сотрудники полиции Невельского района во время обследования жилого сектора в райцентре на улице Сельской обнаружили растения, похожие на коноплю.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, всего полицейские изъяли 159 кустов, их направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД. Проведенное исследование подтвердило, что растения содержат наркотические средства.

В незаконном культивировании в крупном размере подозревается 42-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.