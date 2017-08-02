Сотрудники ЖЭКа в Бошняково больше двух месяцев работали без зарплаты

По версии следствия, руководитель больше двух месяцев не выплачивал зарплату 18 работникам предприятия.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.
Руководитель коммунального предприятия предстанет перед судом
Следственный отдел следственного комитета в Углегорске завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ЖКХ Бошняково». Он обвиняется в невыплате заработной плате подчиненным.
По версии следствия, руководитель больше двух месяцев не выплачивал зарплату 18 работникам предприятия.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.