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Сотрудники ЖЭКа в Бошняково больше двух месяцев работали без зарплаты
Proufu.ru

Сотрудники ЖЭКа в Бошняково больше двух месяцев работали без зарплаты

Руководитель коммунального предприятия предстанет перед судом

Следственный отдел следственного комитета в Углегорске завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ЖКХ Бошняково». Он обвиняется в невыплате заработной плате подчиненным.

По версии следствия, руководитель больше двух месяцев не выплачивал зарплату 18 работникам предприятия.  

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:02 +1
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Сахалинская областьУглегорский районБошняково
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Комментарии
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Alexsandr_31 Online
Написано сегодня, в 13:28
Звонок Володе и все решится...как с рыбзаводом...
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