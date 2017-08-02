Правительство Сахалинской области поддержит строительство рыбзаводов на Итурупе

Правительство Сахалинской области поддержит строительство лососевых рыбоводных заводов на острове Итуруп. Такое решение приняла группа экспертов, в чьи обязанности входит изучение инвестиционных проектов. Ее руководитель – заместитель председателя правительства области Дмитрий Нестеров – отметил, что оно полностью отвечает политике областных властей, направленной на стимулирование искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей.

В настоящее время компания «Курильский рыбак» ведет на острове Итуруп строительство двух рыбоводных заводов, один в бухте Консервной, второй – на ручье Минеральном. Вместе они будут выпускать 40 миллионов мальков кеты. Первая закладка икры на инкубацию состоится осенью текущего года.

Инвестор имеет большой опыт реализации таких проектов, отметили эксперты. За последние несколько лет компания за счет собственных средств построила шесть лососевых рыбоводных заводов. Их общая мощность - 188,1 миллионов мальков. Например, на заводе на реке Янкито используется уникальная технология подращивания. Здесь молодь выпускают в бассейн, в котором смешивается морская и речная вода. Этот метод позволяет добиваться больших привесов молоди. А завод в бухте Оля вообще не имеет естественного водотока.

- Меры поддержки со стороны областных властей могут быть разными, -сказал Дмитрий Нестеров. - Возможно, мы возместим компании часть затрат на покупку оборудования или на капитальные вложения в строительство. Эти вопросы будут решаться коллегиально, в соответствии с действующим законодательством.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области