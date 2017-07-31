Голодные медведи стали выходить к населенным пунктам Поронайского района

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Их видели недалеко от сел Леонидово и Восток, в районе ООО «Поронайский зверосовхоз»

Очень близко к населенным пунктам Поронайского района стали подходить медведи. Как сообщают в районной администрации, косолапые не могут найти необходимую пищу в лесу и идут к людям.

Медведи были замечены в лесах в районах с. Леонидово, с. Восток, в районе ООО «Поронайский зверосовхоз». Не исключено их присутствие в лесах возле населенных пунктов.

"Жителям Поронайского района следует дважды подумать, прежде, чем отправляться в лес за грибами и ягодами. А лучше и вовсе не помышлять о подобном. Детей не отпускать одних в лес и на водоемы. Быть осторожнее в населенных пунктах", - говорят в районной администрации.

Как надо вести себя при встрече с медведем

Прежде всего, остановитесь.

Сохраняйте спокойствие насколько возможно. Оцените ситуацию. Постарайтесь поскорее уйти с медвежьей тропы, возможно, это как раз то, чего хочет от вас медведь.Наблюдайте за медведем.

Если он идет за вами и внимание его направлено на вас:

- постарайтесь не выглядеть угрожающе. Говорите с медведем уверенным тоном. Это может успокоить его, и помочь успокоиться Вам.

- не кричите и не бросайте ничего в медведя, защищаясь от него. Это может спровоцировать его на нападение.

- если медведь не двигается по направлению к Вам, осторожно попытайтесь увеличить расстояние между вами, не сводя глаз с медведя, осторожно

отступайте назад, не поворачивайтесь спиной. Помните, что вы вторглись на его территорию.

Увеличение расстояния между ним и вами — наилучший выход из ситуации. Как правило, медведь успокаивается, как только вы отдаляетесь от него. Вышеуказанные действия могут быть затруднительными для вас. Оказаться лицом к лицу с медведем может быть страшным испытанием, но физические контакты происходят редко.

Несмотря на то, что в большинстве подобных случаев медведи не решаются напасть, бывает и наоборот.

Что делать, если медведь нападает

Не отступайте назад

Не бегите

Продолжайте говорить спокойным голосом

Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь снова увеличить расстояние между вами, медленно отступая назад. На этой стадии развития событий любой медведь, скорее всего, откажется продолжать столкновение и уйдет, если только он не агрессивен и не ранен.



Если нападение неизбежно

Медведь перед нападением прижимает голову к земле, уши прижаты, передние конечности широко расставлены: возможно нападение.

Остановитесь

Не пятьтесь назад.

Теперь ваш черед действовать агрессивно. Чем настойчивей ведет себя медведь, тем агрессивней Вы должны реагировать.

Крикните на медведя.

Смотрите ему прямо в глаза.

Постарайтесь выглядеть больше, чем вы есть на самом деле, поднимите вверх руки, встаньте на бревно (кочку, пень и т.д.) сделайте вид, что вы

больше его.

Топните ногой, сделав шаг или два навстречу медведю.

Постарайтесь применить средства устрашения. Носите с собой петарды, сигнальные свето-шумовые устройства типа «Сигнал охотника. Они бывают весьма эффективны.

!Пригрозите медведю любым предметом, который подвернется под руку (палка, сук, коряга и т.д.). Если у вас с собой охотничье оружие — сделайте несколько выстрелов вверх. Не стреляйте в медведя. Случайный выстрел, тем более в состоянии стресса, обычно неэффективен, медведь может получить ранение и в дальнейшем может представлять реальную опасность для вас и других людей. Помните: большинство атак прекращается внезапно.

В случае нападения

Падайте на землю.

Лежите на животе, немного раскинув ноги.

Прикройте голову руками, сомкнув пальцы в замок на затылке. В таком положении вы защищаете лицо и шею. Медведи часто стараются попасть в лицо, если оно не защищено. Если медведь переворачивает вас на спину, продолжайте кататься по земле, пока снова не окажетесь в положении лицом вниз, чтобы защитить живот и жизненно важные органы. Если на вас надет рюкзак, это поможет как-то защитить спину и шею. Не боритесь и не кричите. Вставайте только после ухода медведя. Помните, что медведь может возвратиться, услышав шум.

Всегда будьте внимательны в лесу и берегите себя.

Единый телефон вызова экстренных служб – 112 (звонок бесплатный).