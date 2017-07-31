Соревнования по уличному баскетболу пройдут в Южно-Сахалинске

Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут 12 августа в Южно-Сахалинске уже седьмой год подряд, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Стритбол – это динамичная и зрелищная разновидность баскетбола, недавно включенная в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В уличный баскетбол в формате «3 на 3» сегодня играют по всему миру. И Сахалинская область в этом плане не исключение. 12 августа островные стритболисты получат возможность показать свое мастерство большому количеству зрителей. Соревнования на территории ГПКиО им. Ю.А. Гагарина пройдут в трех возрастных группах:

юноши и девушки до 16 лет (2001 г.р. и младше);

юноши и девушки 17 -18 лет (1999 - 2000 г.р.);

мужчины и женщины (1998 г.р. и старше).

Команды победители и призеры соревнований будут награждены кубками, а участники медалям и дипломами Минспорта России.

10 и 11 августа с 13:00 до 17:00 пройдет комиссия по допуску участников. По адресу в Южно-Сахалинске: ул. Пограничная 49 (ДЮСШ ИВС, 3-й этаж), тел. 8(4242)-26-52-71; эл.почта sakhfb@yandex.

12 августа с 9:00 – 9:30 пройдет жеребьевка, будет составлено расписание игр. С 10:00 до 12:00 пройдут матчи предварительного этапа. Затем в 12:00 официальная церемония открытия соревнований. С 13:00 матчи предварительного этапа продолжатся. С 15:30 пройдут финальные игры. И уже в 17:00 состоится церемония закрытия и награждение победителей.

- Мы приглашаем к участию всех любителей баскетбола. У вас будет хорошая возможность показать себя при большом стечении зрителей, ведь в этот день в парке пройдет много других мероприятий в рамках празднования Дня физкультурника, - сказал председатель Сахалинской областной федерации баскетбола Владимир Воднев. - Схема проведения турнира будет определена после окончания заявочной кампании. Продолжительность игры 10 минут или до 21 очка, набранного одной из команд. При ничейном результате по истечении 10 минут, игра продолжается до преимущества одной из команд в два очка

Заявки принимаются только от укомплектованных команд, состоящих из 4-х человек.

Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы: