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Suzuki Escudo сбил девушку на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Suzuki Escudo сбил девушку на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске

ДТП произошло на Коммунистическом проспекте

ДТП произошло сегодня, 7 августа примерно в 14:30 в Южно-Сахалинске на Коммунистическом проспекте западнее перекрестка с улицей Дзержинского.

По словам очевидцев, автомобилистка, управляя Suzuki Escudo, двигалась по Компроспекту с востока на запад и сбила девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая держалась за голову. 

На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:48 +4
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 14:55
Очередная невнимательность и несоблюдение пдд
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+7
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:58
Скорейшей поправки здоровья пострадавшей
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 15:05
Ну за голову теперь держаться пожалуй обе......
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+5
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:17
Да это всё новый асфальт виноват!!!
Точно точно... гладкий, ровный... непривычно ...
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+5
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