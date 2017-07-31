фото очевидцев
Suzuki Escudo сбил девушку на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске
ДТП произошло на Коммунистическом проспекте
ДТП произошло сегодня, 7 августа примерно в 14:30 в Южно-Сахалинске на Коммунистическом проспекте западнее перекрестка с улицей Дзержинского.
По словам очевидцев, автомобилистка, управляя Suzuki Escudo, двигалась по Компроспекту с востока на запад и сбила девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая держалась за голову.
На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
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