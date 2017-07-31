Suzuki Escudo сбил девушку на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 7 августа примерно в 14:30 в Южно-Сахалинске на Коммунистическом проспекте западнее перекрестка с улицей Дзержинского.

По словам очевидцев, автомобилистка, управляя Suzuki Escudo, двигалась по Компроспекту с востока на запад и сбила девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая держалась за голову.

На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.