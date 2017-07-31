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В Тымовском районе провели обряд кормления духов воды

В Тымовском районе провели обряд кормления духов воды

Традиционный нивхский праздник «Тени Гу» отметили в Чир-Унвде

Традиционный нивхский праздник «Тени Гу», приуроченный к Международному дню коренных народов, состоялся в минувшую субботу в Чир-Унвде. Он собирает не только жителей сельского округа, но и гостей из окрестных сел.

"В это день слышится чаще, чем обычно нивхская речь, вспоминаются и проигрываются национальные обряды и обычаи, устраиваются традиционные спортивные состязания", - рассказывают в администрации Тымовского района.

Участники праздника посмотрели выступление национального ансамбля «Кех», который отмечает в нынешнем году свое 35-летие. В связи с этим коллектив вместе с поздравлениями получил подарок, который приняла бессменный на протяжении последних лет его руководитель Татьяна Шкалыгина. 

Участники «Тени Гу» стали свидетелями обряда «Кормление духов воды», посмотрели и приняли участие в национальных играх, борьбе, желающие попробовали настоящую, изготовленную на берегу Тыми, уху и другие национальные блюда. Отдельно были проведены состязания по стрельбе из лука, по метанию гарпуна, бег с палкой по пересеченной местности и другие.

Здесь же на берегу расположилась выставка декоративно-прикладного искусства.  Желающие могли поучиться у национальных умельцев искусству вышивки, работы с берестой, сбора трав, были организованы мастер-классы.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:13 +3
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Тымовский район
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