В Охе автомобиль влетел на детскую площадку

Сегодня, 5 августа, в Охе женщина-водитель въехала в детскую площадку. Обошлось без пострадавших: она снесла недавно поставленный в ходе ремонта забор, но детей во дворе не было. ДТП случилось на улице 60-летия СССР.

Как позже объяснила виновница происшествия, она спутала местами педали газа и тормоза. После этого ее «хонда» на полном ходу и «прыгнула» на площадку.