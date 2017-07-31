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В Охе автомобиль влетел на детскую площадку

В Охе автомобиль влетел на детскую площадку

Водитель перепутала педали местами

Сегодня, 5 августа, в Охе женщина-водитель въехала в детскую площадку. Обошлось без пострадавших: она снесла недавно поставленный в ходе ремонта забор, но детей во дворе не было. ДТП случилось на улице 60-летия СССР.

Как позже объяснила виновница происшествия, она спутала местами педали газа и тормоза. После этого ее «хонда» на полном ходу и «прыгнула» на площадку.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:35 +1
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 20:43
Хорошо детей не было на площадке!
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+1
serega
Написано сегодня, в 20:52
Как?????????

Слава богу детишек не было!!!!!
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+2
Triton
Написано сегодня, в 21:03
тогда какого за руль лезть, коли педали путаешь
овечка плюшевая

Я тоже на площадках с дочей гуляю
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 21:13
Да очень просто. Наверно заканчивала перед началом движения очень важный разговор по телефону
......
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+2
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 21:24
Дура тупая
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+1
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 21:36
пиииииииииииииии
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0
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