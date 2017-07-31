В Охе автомобиль влетел на детскую площадку
Водитель перепутала педали местами
Сегодня, 5 августа, в Охе женщина-водитель въехала в детскую площадку. Обошлось без пострадавших: она снесла недавно поставленный в ходе ремонта забор, но детей во дворе не было. ДТП случилось на улице 60-летия СССР.
Как позже объяснила виновница происшествия, она спутала местами педали газа и тормоза. После этого ее «хонда» на полном ходу и «прыгнула» на площадку.
Слава богу детишек не было!!!!!
овечка плюшевая
Я тоже на площадках с дочей гуляю