Фонтан холодной воды топит территорию у жилого дома в Южно-Сахалинске

Сегодня, 5 августа, около 13:30 жители Комсомольской, 259 заметили, что из-под земли у многоэтажки бьет фонтан холодной воды. Он топит придомовую территорию, пешеходные дорожки, кстати, не так давно отремонтированные в рамках программы благоустройства Южно-Сахалинска, заливает улицу. Вода льется без остановки, а, застаиваясь в некоторых местах, уже образовала настоящее болото.

Жители обратились в МУП "Городской водоканал". С просьбой устранить утечку. Там пояснили, что на данный момент бригад нет. Люди увидят ее не раньше понедельника, может быть. Требуется согласование работ. Не сложно представить, как через два дня фонтан "преобразует" территорию вокруг жилого дома и не только.