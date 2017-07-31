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Фонтан холодной воды топит территорию у жилого дома в Южно-Сахалинске

Фонтан холодной воды топит территорию у жилого дома в Южно-Сахалинске

Бригаду "Водоканала" жителям обещают прислать только в понедельник

Сегодня, 5 августа, около 13:30 жители Комсомольской, 259 заметили, что из-под земли у многоэтажки бьет фонтан холодной воды. Он топит придомовую территорию, пешеходные дорожки, кстати, не так давно отремонтированные в рамках программы благоустройства Южно-Сахалинска, заливает улицу. Вода льется без остановки, а, застаиваясь в некоторых местах, уже образовала настоящее болото.

Жители обратились в МУП "Городской водоканал". С просьбой устранить утечку. Там пояснили, что на данный момент бригад нет. Люди увидят ее не раньше понедельника, может быть. Требуется согласование работ. Не сложно представить, как через два дня фонтан "преобразует" территорию вокруг жилого дома и не только.

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Автор: Дарья Трилицкая, сегодня, в 19:05 +2
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Комментарии
Online
Светлана Светлая Online
Написано сегодня, в 19:11
Все бригады на холии ,заливаются
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+3
MARBLE
Написано сегодня, в 19:12
Эээххх.... Ну и дела.... "Лёд" тронулся......
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+2
Online
Светлана Светлая Online
Написано сегодня, в 19:17
На Холли т.е
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+1
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