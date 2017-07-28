Сообщения в мессенджерах парализовали работу пенсионного фонда на Сахалине

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В последние несколько дней по месседжерам и в социальных сетях распространяется информация о том, что женщинам положен перерасчет пенсии в связи с неучтенными периодами ухода за детьми до 1,5 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального ОПФР, в этом сообщении указана недостоверная информация. Она «породила» в клиентских службах территориальных органов огромные очереди из сахалинок, желающих сделать перерасчет пенсии.

Надо ли обращаться в ПФР для перерасчета пенсии за периоды по уходу за детьми, которые, возможно, оказались на момент назначения пенсии неучтенными?

Обратим внимание, что в случае, когда периоды ухода совпадают по времени с периодами работы, т. е. когда женщина состояла в трудовых отношениях с организацией и ей был предоставлен отпуск по уходу за ребенком, при расчете пенсионных баллов учитывается более выгодный вариант их начисления – либо за периоды работы, либо за периоды ухода за детьми

В связи с тем, что закон, позволяющий учитывать в стаж периоды ухода вступил в действие с 1 января 2015 года, сахалинкам, которым страховая пенсия была назначена после этой даты, обращаться за таким перерасчетом не надо, так как им пенсия назначена с учетом периодов ухода за детьми по выгодному варианту.

А вот будет ли выгоден перерасчет пенсии женщинам, которым пенсия назначена до 2015 года — вопрос индивидуальный.

Связано это с тем, что рождение ребенка и уход за ним не ведет к автоматическому увеличению пенсии, потому что при перерасчете происходит замена страхового (трудового) стажа на период ухода за детьми. В результате такого перерасчета размер пенсии будет увеличен не каждому получателю.

Например, вероятность увеличения пенсии имеется у женщины, если у нее был минимальный стаж работы и более трех детей.

Как правило, невыгоден перерасчет пенсии с заменой периодов работы - периодами ухода за детьми лицам, имеющим одного ребенка или тем, у которых пенсия исчислена из довольно высокого заработка. При этом каждый случай индивидуален. Важно понимать, что прибавка не гарантируется. Перерасчет может быть и с минусом, в таком случае размер пенсии не меняется.

Период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет подтверждается документами, удостоверяющими рождение ребенка (свидетельством о рождении) и достижение им возраста полутора лет (например, паспорт ребенка или отметка о его выдаче в свидетельстве о рождении ребенка, свидетельство о браке, справки жилищных органов о совместном проживании до достижения ребенком возраста полутора лет). Все документы должны быть в подлинниках.

Срок подачи заявления на перерасчет временем не ограничен. Сахалинцы и курильчане, желающие все-таки представить данные сведения для перерасчета пенсии, могут обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства или офис МФЦ в любое удобное для себя время.

Справка

При назначении пенсии в страховой стаж включаются периоды ухода за малолетними детьми до достижения ими 1,5 лет. Общее время периодов ухода, которое включается в страховой стаж составляет не более 6 лет. Но всем ли выгодны данные периоды?

С 2015 года для расчета и назначения страховой пенсии главными показателями являются страховой стаж человека и количество пенсионных баллов на его индивидуальном лицевом счете в ПФР. Страховой стаж - это периоды трудовой деятельности, когда уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, а баллы являются «отражением» сумм уплаченных страховых взносов. При выходе на пенсию, количество баллов за все годы трудовой деятельности суммируется и умножается на стоимость балла в году назначения пенсии.

Но в жизни каждого человека существуют периоды так называемой социально значимой деятельности. К такой деятельности относится и отпуск по уходу за детьми. Он может засчитываться в страховой стаж, и за каждого ребенка могут начисляться баллы. Тем самым, эти периоды также могут участвовать в формировании страховой пенсии женщины:

· 1,8 пенсионного балла за год отпуска – за первого ребенка;

· 3,6 пенсионного балла за год отпуска – за второго ребенка;

· 5,4 пенсионного балла за год отпуска – за третьего ребенка;

· 5,4 пенсионного балла за год отпуска – за четвертого ребенка.