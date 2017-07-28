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Кроссовер и седан не поделили перекресток в Южно-Сахалинске
Фото очевидцев

Кроссовер и седан не поделили перекресток в Южно-Сахалинске

Пострадавших нет

Сегодня, 4 августа, примерно в 16:00 на перекрестке улиц Есенина и Комсомольская в Южно-Сахалинске произошло авария. Toyota Harrier встретился с KIA. 

По предварительным данным, водитель KIA не убедился в безопасности маневра при повороте на лево. Из-за чего и произошло столкновение. 

Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. У KIA отвалился бампер.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 16:53 +1
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 17:03
Поторопил не надо, а то везде успел.
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