Кроссовер и седан не поделили перекресток в Южно-Сахалинске

Фото очевидцев

Сегодня, 4 августа, примерно в 16:00 на перекрестке улиц Есенина и Комсомольская в Южно-Сахалинске произошло авария. Toyota Harrier встретился с KIA.

По предварительным данным, водитель KIA не убедился в безопасности маневра при повороте на лево. Из-за чего и произошло столкновение.

Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. У KIA отвалился бампер.