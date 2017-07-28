Педофил из Корсакова проведет в колонии 17,5 лет
Жертвой мужчины стала 11-летняя дочка знакомой
Собранные следственным отделом по Корсаковe СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 47-летнему жителю Корсаковского района. Он признан виновным в совершении действий сексуального характера.
Как сообщают в областном следкоме, следствием и судом установлено, что в один из дней ноября 2016 года подсудимый встретил 11-летнюю дочку своей знакомой, пригласил девочку себе в гости и совершил в отношении неё иные действия сексуального характера.
«Примечательно, что подсудимый в мае 2016 года освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления после отбытия срока наказания 7 лет», - добавляют в региональном следственном комитете.
Подсудимому назначено наказание в виде 17,5 лет 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Чего здесь примечательного?
Я не одобряю подобные поступки, но считаю, что мозги должны быть, как у взрослых, так и у детей....
А родители, не говорили 11-летней девочке, что в гости к дяденькам ходить не следует?
ANTON65 Online
Написано сегодня, в 14:35
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Написано: "«Примечательно, что подсудимый в мае 2016 года освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления после отбытия срока наказания 7 лет», - добавляют в региональном следственном комитете."
Чего здесь примечательного?
Я не одобряю подобные поступки, но считаю, что мозги должны быть, как у взрослых, так и у детей….
А родители, не говорили 11-летней девочке, что в гости к дяденькам ходить не следует?
Педофил из Корсакова проведет в колонии 17,5 лет