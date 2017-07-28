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Педофил из Корсакова проведет в колонии 17,5 лет

Педофил из Корсакова проведет в колонии 17,5 лет

Жертвой мужчины стала 11-летняя дочка знакомой

Собранные следственным отделом по Корсаковe СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 47-летнему жителю Корсаковского района. Он признан виновным в совершении действий сексуального характера.

Как сообщают в областном следкоме, следствием и судом установлено, что в один из дней ноября 2016 года подсудимый встретил 11-летнюю дочку своей знакомой, пригласил девочку себе в гости и совершил в отношении неё иные действия сексуального характера.

«Примечательно, что подсудимый в мае 2016 года освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления после отбытия срока наказания 7 лет», - добавляют в региональном следственном комитете.

Подсудимому назначено  наказание в виде 17,5  лет 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:59 +2
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:26
не доживет он до освобождения, не доживет...
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0
yustina87
Написано сегодня, в 15:00
marrozz, да как не доживет? Уже ведь 7 лет провел в тюрьме за аналогичное преступление и вышел. Сейчас там не убивают почти никого. То все сказки из прошлого. Эти уроды сидят в отдельных камерах и их еще контролируют чтобы с ними ничего не сделали. Так как иначе все руководители тюрьмы получат по шапке не слабо.
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+1
GENdOS
Написано сегодня, в 13:44
Горбатого могила исправит
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+1
Senor_Tomato
Написано сегодня, в 13:56
И то мало дали! ПЖ пусть сидят такие уроды!
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:00
Написано: "«Примечательно, что подсудимый в мае 2016 года освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления после отбытия срока наказания 7 лет», - добавляют в региональном следственном комитете."

Чего здесь примечательного?

Я не одобряю подобные поступки, но считаю, что мозги должны быть, как у взрослых, так и у детей....


А родители, не говорили 11-летней девочке, что в гости к дяденькам ходить не следует?
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0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:43
А вот из кустов с минусовым радаром появился:

ANTON65 Online
Написано сегодня, в 14:35
- 1 за комментарий
Написано: "«Примечательно, что подсудимый в мае 2016 года освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления после отбытия срока наказания 7 лет», - добавляют в региональном следственном комитете."
Чего здесь примечательного?

Я не одобряю подобные поступки, но считаю, что мозги должны быть, как у взрослых, так и у детей….
А родители, не говорили 11-летней девочке, что в гости к дяденькам ходить не следует?
Педофил из Корсакова проведет в колонии 17,5 лет
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+1
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