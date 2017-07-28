Со стихийных помоек Южно-Сахалинска за 10 дней вывезено больше 2 тысяч кубометров мусора

Еженедельно сотрудники МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» очищают традиционные места свалок в Южно-Сахалинске, а также места, расположение которых, в том числе и через социальные сети указывают жители, сообщает пресс-служба мэрии.

Подобная ситуация и рядом с домом № 23 по ул. Деповской. Стихийная свалка здесь постоянно, несмотря на то, что в 30 метрах от нее стоит мусорный контейнер.

- Скопившиеся тут отходы МУП «ЖЭУ-10» регулярно вывозит собственными силами, но буквально на следующий день пакеты с мусором вновь лежат на том же месте, - отметил начальник отдела МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Иван Санжаров. - Жильцы расположенных здесь бараков неуважительно относятся, прежде всего, к себе. Только за последний месяц с указанного адреса было вывезено более 80 куб. метров мусора.

Передвинуть мусорный контейнер на место несанкционированной свалки невозможно из-за близости к жилым домам и отсутствия подъездных путей.

По данным отдела мониторинга санитарного состояния, только за последнюю декаду июля на полигон с несанкционированных свалок было вывезено более 2,2 тыс. куб. метров бытовых отходов, на что потрачено более 900 тыс. руб. бюджетных средств. Всего же на их ликвидацию ежегодно тратятся немалые деньги - порядка 40 млн. руб., которые могли бы быть направлены на развитие областного центра.