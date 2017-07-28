Рожениц из Смирных по-прежнему ждет дальняя дорога

В сахалинском минздраве прокомментировали публикацию о том, что беременных из этого района отправляют в в другие муниципалитеты

Министерство здравоохранения Сахалинской области отреагировало на публикацию astv.ru «Родить нельзя, погодить - жительниц Смирныховского района отправляют рожать в другие города». В материале мы рассказывали о том, что в Смирныховской ЦРБ принимают только экстренные роды, а всех, кто поступает к ним планово переправляют в Поронайск и Южно-Сахалинск.

Ответ минздрава, подписанный министром Алексем Паком, публикуем без купюр:

«На Ваш запрос об организации медицинской помощи беременным женщинам в Смирныховской центральной районной больнице сообщаем следующее:

1. На базе акушерско-гинекологического отделения ЦРБ есть «родильные» койки. Вся необходимая помощь пациенткам, с соответствующими показаниями, оказывается в плановом порядке. С 1 января по 01 августа в отделении принято 26 родов.

2. В 2014 году количество родов в Смирныховской ЦРБ - 74, в 2015 году – 79, в 2016 году – 63. То есть в последние два года отмечается снижение количества родов, фактически они происходят 1 раз в 5-6 дней.

3. По действующему законодательству Сахалинской области женщины с высоким риском осложнения родов в плановом порядке направляются в перинатальный центр Сахалинской областной клинической больницы.

4. Койки, предназначенные для рожениц, используются для оказания гинекологической помощи жительницам района. Всего в акушерско-гинекологическом отделении сейчас 9 круглосуточных коек и 3 койки дневного стационара (работают в две смены).

5. Жительниц Смирныховского района периодически направляют в родильный дом Поронайской районной больницы (при согласии пациенток). Так как там созданы более комфортные условия для родов. Доставка женщин до Поронайска чаще всего осуществляется силами Смирныховской ЦРБ, решение принимается в зависимости от ситуации».

Судя по этому ответу, отправка смирныховских рожениц в другие районы – инициатива руководства местной ЦРБ. С причинами этого минздрав не разбирался и, возможно, разбираться не планирует – судя по ответу проблемы в этой ситуации в ведомстве не видят.

Тем не менее, она есть. Даже из ответа минздрава видно, что жительницы Смирных в своем районе рожают почти вдвое реже, чем в Поронайске. Ведь как следует из письма: «в последние два года (в Смирныховской ЦРБ- прим. Ред.) отмечается снижение количества родов, фактически они происходят 1 раз в 5-6 дней». При этом в Поронайском роддоме нам сообщили, что за три дня, предшествующих публикации материала, у них родилось двое «смирныховских» детей.

Еще раз хотим обратить внимание, что все женщины, которые рассказали редакции о ситуации со Смирныховским роддомом, не имели медицинских показаний к отправке в другие центры. Тем не менее, их отправляли в Поронайск и, по словам женщин, их согласия не спрашивали, а просто ставили в известность, что рожать они будут за 77 км от дома.

Тем не менее, редакции известно, что роженицы не хотят мириться с существующим положением, и жалобы на то, что им не дают рожать в своем районе, уже отправлены в правительство области и минздрав.