новости
новости
Регистрация
На Сахалине железнодорожник пытался украсть рельсы

На Сахалине железнодорожник пытался украсть рельсы

Они хранились на предприятии

Корсаковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в покушении на растрату.

Как сообщает Сахалинская транспортная прокуратура, судом установлено, что осужденный, являлся материально-ответственным лицом в Путевой машинной станции № 188 ОАО «РЖД», в марте 2017 года вывез на автомобиле заранее распиленные железнодорожные рельсы. Сдать их в пункт приема лома черных металлов у него не получилось, потому что противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:59 +2
Другие статьи по темам
Прочее
железная дорога
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 11:04
и это говорят что на РЖД хорошая ЗП..
Ответить
+1
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 11:10
(князь) Вельзевул, в Корсакове на ржд маленькая, а по всюду хорошая
Ответить
+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 11:11
Diego, обделили
Ответить
+1
Korennoy
Написано сегодня, в 11:23 Отредактированно сегодня, в 11:23
Тащи с работы каждый гвоздь - Ты здесь хозяин,а не гость!
Ответить
+2
Online
Alex178500 Online
Написано сегодня, в 11:55
Кризис однако
Ответить
+1
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 12:48
Не по сеньке шапка. Рельсы можно сдавать только великому ЖД начальству, причем напрямик за кордон. Так выгоднее
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Пожар в дачном доме потушили пожарные Анивы
Пожар в дачном доме потушили пожарные Анивы
Стал известен график вывода паромов «Сахалин» на ремонт в 2018 году
Стал известен график вывода паромов «Сахалин» на ремонт в 2018 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru