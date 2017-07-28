На Сахалине железнодорожник пытался украсть рельсы

Корсаковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в покушении на растрату.

Как сообщает Сахалинская транспортная прокуратура, судом установлено, что осужденный, являлся материально-ответственным лицом в Путевой машинной станции № 188 ОАО «РЖД», в марте 2017 года вывез на автомобиле заранее распиленные железнодорожные рельсы. Сдать их в пункт приема лома черных металлов у него не получилось, потому что противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор в законную силу не вступил.