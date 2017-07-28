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Пожар в дачном доме потушили пожарные Анивы

Пожар в дачном доме потушили пожарные Анивы

Огонь вспыхнул в садовом обществе "Василек"

2 августа в 03.50 диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в садовом обществе "Василек" горит дачный дом.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент огонь распространился на площади 24 кв м. 

Возгорание было локализовано в 03.57, а в 04.25 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:07 0
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Комментарии
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 12:50
Причин две К.З. и злобный завистливый сосед......
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