Пожар в дачном доме потушили пожарные Анивы

2 августа в 03.50 диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в садовом обществе "Василек" горит дачный дом.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент огонь распространился на площади 24 кв м.

Возгорание было локализовано в 03.57, а в 04.25 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.