Пожар в дачном доме потушили пожарные Анивы
Огонь вспыхнул в садовом обществе "Василек"
2 августа в 03.50 диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в садовом обществе "Василек" горит дачный дом.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент огонь распространился на площади 24 кв м.
Возгорание было локализовано в 03.57, а в 04.25 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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Написано сегодня, в 12:50
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