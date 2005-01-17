Стал известен график вывода паромов «Сахалин» на ремонт в 2018 году

Сформирован график вывода из эксплуатации и проведения ремонтов, освидетельствований судов паромного флота на 2018 год. Об этом astv.ru сообщил заместитель генерального директора по развитию АО "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

По предварительным данным, «Сахалин-9» уйдет на ремонт в конце января 2018 года, а для дизель-электрохода «Сахалин-8» отход запланирован на конец апреля 2018 года. Д/э «Сахалин-10» согласно предварительному графику к ремонту в 2017-2018 г.г. не планируется.

Транспортные компании просят грузоотправителей и грузополучателей, использующих паромную переправу Ванино-Холмск учитывать эту информацию при планировании организации доставки грузов в 2018 году.