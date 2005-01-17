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Стал известен график вывода паромов «Сахалин» на ремонт в 2018 году

Стал известен график вывода паромов «Сахалин» на ремонт в 2018 году

Пассажиров и грузоотправителей просят учитывать эту информацию

Сформирован график вывода из эксплуатации и проведения ремонтов, освидетельствований судов паромного флота на 2018 год. Об этом astv.ru сообщил заместитель генерального директора по развитию АО "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

По предварительным данным, «Сахалин-9» уйдет на ремонт в конце января 2018 года, а для дизель-электрохода «Сахалин-8» отход запланирован на конец апреля 2018 года. Д/э «Сахалин-10» согласно предварительному графику к ремонту в 2017-2018 г.г. не планируется.

Транспортные компании просят грузоотправителей и грузополучателей, использующих паромную переправу Ванино-Холмск учитывать эту информацию при планировании организации доставки грузов в 2018 году.                       

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:37 0
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 10:42
осталось три калеки
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+2
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:54
Bokassa, Московские крысы постарались...
http://obkom.net.ua/articles/2005-01/17.0933.shtml
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+3
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