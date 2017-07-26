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Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев

Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске

На другом конце города в аварию попали рейсовый автобус и легковушка

Сегодня, 2 августа, примерно в 17:00 на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, водитель внедорожника выезжал из дворов у торгово-оздоровительного комплекса «Универсал».

По предварительным данным, автолюбитель не рассчитал место для маневра и наехал на разделяющий дорогу бордюр и дорожный знак. 

Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. Водитель меняет колесо. 

Примерно в это же время на другом конце города на перекрестке проспекта Мира и улицы Сахалинской встретились рейсовый автобус и легковушка. По предварительным данным, пострадавших нет.

Галерея
Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске , Фото: 1
Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске , Фото: 2
Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске , Фото: 3
Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 17:15 +1
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Комментарии
Diego
Написано сегодня, в 17:37 Отредактированно сегодня, в 17:42
пусть себе купит toyota vitz вместо pajero
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0
MARBLE
Написано сегодня, в 17:38
Место встречи изменить незяяя....
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0
Sakh8924
Написано сегодня, в 18:36
Вот с ситуацией с автобусом мне не понятно: либо автобус слишком круто начал поворачивать, либо за рулем легковушки сидит ........ (не буду уточнять) решил проехать прямо вместо поворота.
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