Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

На другом конце города в аварию попали рейсовый автобус и легковушка

Сегодня, 2 августа, примерно в 17:00 на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, водитель внедорожника выезжал из дворов у торгово-оздоровительного комплекса «Универсал».

По предварительным данным, автолюбитель не рассчитал место для маневра и наехал на разделяющий дорогу бордюр и дорожный знак.

Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. Водитель меняет колесо.

Примерно в это же время на другом конце города на перекрестке проспекта Мира и улицы Сахалинской встретились рейсовый автобус и легковушка. По предварительным данным, пострадавших нет.