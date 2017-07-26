Фото и видео очевидцев
Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
На другом конце города в аварию попали рейсовый автобус и легковушка
Сегодня, 2 августа, примерно в 17:00 на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, водитель внедорожника выезжал из дворов у торгово-оздоровительного комплекса «Универсал».
По предварительным данным, автолюбитель не рассчитал место для маневра и наехал на разделяющий дорогу бордюр и дорожный знак.
Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. Водитель меняет колесо.
Примерно в это же время на другом конце города на перекрестке проспекта Мира и улицы Сахалинской встретились рейсовый автобус и легковушка. По предварительным данным, пострадавших нет.
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3 Водитель внедорожника сбил дорожный знак на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
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Комментарии
Diego
Написано сегодня, в 17:37 Отредактированно сегодня, в 17:42
пусть себе купит toyota vitz вместо pajero
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MARBLE
Написано сегодня, в 17:38
Место встречи изменить незяяя....
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Sakh8924
Написано сегодня, в 18:36
Вот с ситуацией с автобусом мне не понятно: либо автобус слишком круто начал поворачивать, либо за рулем легковушки сидит ........ (не буду уточнять) решил проехать прямо вместо поворота.
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