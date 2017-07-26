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В городском парке Южно-Сахалинска открылась новая бесплатная парковка
Наталья Ганеева

В городском парке Южно-Сахалинска открылась новая бесплатная парковка

Она расположена неподалеку от перекрестка ул. Детской и пер. Алтайского

В городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Южно-Сахалинске появилась бесплатная автопарковка на 61 машиноместо. Она расположилась неподалеку от перекрестка ул. Детской и пер. Алтайского.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, парковка построена в рамках работ по благоустройству парка. На площади 1738 кв. метров уложено асфальтовое покрытие, появились разметка и освещение. Вдоль парковочной территории высажено 144 куста пузыреплодника,  также произведена укладка почвы для посадки травы, чтобы в будущем на этом месте появился ухоженный газон. Помимо этого подрядчик ООО «Востокдорстрой» обустроил рядом с парковкой небольшую зону отдыха со столиками и лавочками для удобства южносахалинцев.

- Хочу отметить, что работа выполнена качественно и в срок. Надеемся, что новая зона парковки с ее благоустройством понравится жителям города и посетителей в нашем парке станет еще больше, - сказал исполняющий обязанности директора парка Виктор Калюжный.

С западной стороны парковки обустроена пешеходная дорожка, которая позволяет попасть в парк, не выходя на проезжую часть.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:35 +1
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Комментарии
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Написано сегодня, в 17:48
а разве есть такой перекресток?
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