В Невельском районе произошло землетрясение
Эпицентр располагался в 42 км от райцентра
Землетрясение произошло сегодня, 1 августа в 05:45 по сахалинскому времени в Невельском районе.
Как сообщили astv.ru на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», эпицентр находился на 42 км юго-восточнее Невельска. Точные координаты сейсмособытия - 46.4 северной широты и 142.2 восточной долготы. Глубина гипоцентра - 12 км. Магнитуда - 3,1.
В настоящее время продолжается сбор информации - выясняется, ощущали ли подземные толчки люди.
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 10:56
Не нагоняйте панику на Невельск, по координатам "землетряс" был ближе к "Аниве" и "Таранаю" (желтенькая точка 46°40'00.00 с.ш. 142°20'00.00 в.д.)
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Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 12:06
senchick, им же проще сказать ч то в невельске
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