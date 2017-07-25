В Невельском районе произошло землетрясение

Эпицентр располагался в 42 км от райцентра

Землетрясение произошло сегодня, 1 августа в 05:45 по сахалинскому времени в Невельском районе.

Как сообщили astv.ru на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», эпицентр находился на 42 км юго-восточнее Невельска. Точные координаты сейсмособытия - 46.4 северной широты и 142.2 восточной долготы. Глубина гипоцентра - 12 км. Магнитуда - 3,1.

В настоящее время продолжается сбор информации - выясняется, ощущали ли подземные толчки люди.