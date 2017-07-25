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Участок дороги в центре Южно-Сахалинска перекроют до 7 августа

Участок дороги в центре Южно-Сахалинска перекроют до 7 августа

Рабочие проложат трубы для теплотрассы к построенному недавно зданию на улице Антона Буюклы

Для строительства нового участка теплотрассы закроют участок ул. Антона Буюклы в районе военного госпиталя. Ограничения на движение транспорта будут введены с 09.00 2 августа.

Специалисты «Сахалинской коммунальной компании» проложат новый участок теплотрассы к построенному офисному зданию в рамках технического присоединения его к центральной системе теплоснабжения Южно-Сахалинска.

Полностью закончить работы и открыть участок ул. Антона Буюклы для движения планируют 7 августа утром. Асфальтовое покрытие будет восстановлено до 1 сентября, сообщает пресс-служба «СКК».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:24 0
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