В Холмске из-за аварии целый микрорайон остался без света
Когда авария будет ликвидирована, не сообщается
Сегодня, 1 августа, в третьем часу дня произошла авария, которая оставила без электричества третий микрорайон Холмска.
Как сообщили в пресс-службе "Сахалинэнерго", поломка произошла на линии в 6 кВ. Часть потребителей подключили к резервным источникам, но по данным на 19.00 примерно 500 человек, живущих в так называемом "Новом Холмске", еще остаются без света.
Когда последствия аварии будут устранены, энергетики не знают. Сети, на которых произошла поломка, принадлежат муниципалитету и именно его работники занимаются ремонтом.
В единой диспетчерской службе Холмска astv.ru отказались предоставить информацию о том, что именно произошло и когда в домах появится электричество. Там заявили, что у них есть эта информация, но сообщать о ней СМИ сотрудники службы отказались.
Очевидцы рассказывают: что-то взорвалось на одной из трансформаторных подстанций. По словам холмчан, на место выезжала аварийная бригада, но она довольно быстро уехала.
3 микрорайон улицы: 60 лет Октября, А. Матросова, Пушкина, Крузенштерна...
А по конкретнее можно?
А то в новости написано, что "Когда авария будет ликвидирована, не сообщается"
Ах, Вы какой ожидающий
Я вот тоже в Холмске уже давно живу, а впервые из новостей узнала, что у нас такой район есть
А-у! Кто в этом районе живёт? Отзовитесь....