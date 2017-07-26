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В Холмске из-за аварии целый микрорайон остался без света

В Холмске из-за аварии целый микрорайон остался без света

Когда авария будет ликвидирована, не сообщается

Сегодня, 1 августа, в третьем часу дня произошла авария, которая оставила без электричества третий микрорайон Холмска. 

Как сообщили в пресс-службе "Сахалинэнерго", поломка произошла на линии в 6 кВ. Часть потребителей подключили к резервным источникам, но по данным на 19.00 примерно 500 человек, живущих в так называемом "Новом Холмске", еще остаются без света. 

Когда последствия аварии будут устранены, энергетики не знают. Сети, на которых произошла поломка, принадлежат муниципалитету и именно его работники занимаются ремонтом.

В единой диспетчерской службе Холмска astv.ru отказались предоставить информацию о том, что именно произошло и когда в домах появится электричество. Там заявили, что у них есть эта информация, но сообщать о ней СМИ сотрудники службы отказались. 

Очевидцы рассказывают: что-то взорвалось на одной из трансформаторных подстанций. По словам холмчан, на место выезжала аварийная бригада, но она довольно быстро уехала. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:19 +3
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 19:56
Это кто такое придумал "Новом Холмске"???
3 микрорайон улицы: 60 лет Октября, А. Матросова, Пушкина, Крузенштерна...

А по конкретнее можно?
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+1
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 19:56 Отредактированно сегодня, в 19:57
Крест поставили! теперь держитесь
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+3
Bokassa
Написано сегодня, в 20:41
жаль починили, ожидал распродажи потаянного мороженного
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 21:02
Bokassa, Точно починили?
А то в новости написано, что "Когда авария будет ликвидирована, не сообщается"

Ах, Вы какой ожидающий
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 21:08
MARBLE, ну сейчас то пишу с компа а он от розетки, а в розетке колдунство от ОП Энергосбыт
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+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 21:16
а чё за "Новый Холмск" в третьем микрорайоне, кто-нить знает
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 22:21
Charon, Почему стыдно то, не вы один такой...
Я вот тоже в Холмске уже давно живу, а впервые из новостей узнала, что у нас такой район есть


А-у! Кто в этом районе живёт? Отзовитесь....
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