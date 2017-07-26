В Холмске из-за аварии целый микрорайон остался без света

Сегодня, 1 августа, в третьем часу дня произошла авария, которая оставила без электричества третий микрорайон Холмска.

Как сообщили в пресс-службе "Сахалинэнерго", поломка произошла на линии в 6 кВ. Часть потребителей подключили к резервным источникам, но по данным на 19.00 примерно 500 человек, живущих в так называемом "Новом Холмске", еще остаются без света.

Когда последствия аварии будут устранены, энергетики не знают. Сети, на которых произошла поломка, принадлежат муниципалитету и именно его работники занимаются ремонтом.

В единой диспетчерской службе Холмска astv.ru отказались предоставить информацию о том, что именно произошло и когда в домах появится электричество. Там заявили, что у них есть эта информация, но сообщать о ней СМИ сотрудники службы отказались.

Очевидцы рассказывают: что-то взорвалось на одной из трансформаторных подстанций. По словам холмчан, на место выезжала аварийная бригада, но она довольно быстро уехала.