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Доплата к пенсиям бывшим угольщикам Сахалина изменилась

Доплата к пенсиям бывшим угольщикам Сахалина изменилась

Эта прибавка каждому из них определена индивидуально

У пенсионеров, ранее работавших в угольной отрасли Сахалина, с 1 августа начались выплаты изменённого размера доплаты к шахтерской пенсии.

Как сообщает пресс-служба регионального ОПФР, доплата меняется ежеквартально, в зависимости от суммы дополнительных страховых взносов, поступивших от организаций угольной промышленности в бюджет ПФР. Нынешний размер доплаты зависит от того, какие средства поступили от работодателей с апреля по июнь 2017 года.

По результатам поступления дополнительных страховых взносов во втором квартале сумма доплаты к шахтёрской пенсии составляет в среднем по области 2 тыс. 752,45 рубля. Её получат 798 бывших работников угольной промышленности Сахалина.

Размер доплаты напрямую зависит от угледобывающих предприятий. Расчёт доплаты осуществляется, с одной стороны - от общего количества собранных дополнительных страховых взносов по стране, и с другой стороны - от числа пенсионеров-шахтёров, имеющих право на доплату.

В сравнении с предыдущим периодом, дополнительные выплаты немного подросли. Прежний размер доплаты составлял в среднем по области 2 тыс. 607,37 рубля.

Нынешний размер выплат будет действителен до 1 ноября нынешнего года. Затем снова произойдет перерасчет - опять-таки с учетом того, сколько денег в «общую копилку» внесут за прошедшие месяцы угольные предприятия всей страны.

Напомним, ежемесячная доплата устанавливается получающим пенсии лицам, работавшим в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Доплата рассчитывается индивидуально,в зависимости от продолжительности стажа работы, размера заработной платы, конкретной профессии пенсионера и ещё от целого ряда факторов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:05 +1
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