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На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
Фото: tropicalbirding.com

На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя

Пострадавшее животное выбросилось на берег и погибло

На пляже в Садовниках Холмского района акула напала на тюленя. С многочисленными ранами животное сумело добраться до берега, где и погибло. Специалисты предупреждают людей, отдыхающих в той местности: возможно, акула все еще находится поблизости.

Как сообщил ASTV.RU руководитель фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов, неясно, какого вида акула напала на тюленя. Известно лишь, что напавшим хищником была не касатка. Судя по тому, что жертва нападения добралась до суши, нападение произошло неподалеку от берега. Поэтому купаться в Садовниках стоит с осторожностью.

Иванов заметил, что лето – время, когда тропические виды акул нередко приплывают к берегам острова, так как любят тепло. Он советует сахалинцам не заплывать на глубину.

– Лучше держаться на мелководье, потому что так проще увидеть верхний акулий плавник, – говорит он.

Появление акул в прибрежных водах – нередкое явление. Буквально накануне в районе мыса Слепиковского выловили мелкую акулу – катрана, а возле Корсакова на мель вышли касатки. Потом они благополучно уплыли в море. А уже сегодня, 1 августа, в районе села Правда поймали сельдевую акулу.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 17:15 +2
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Событие
нападение акулы
Место
Холмский районСадовники
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 17:28
Акул нам только не хватало
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+1
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:39
так всё-таки какая акула... не уточняют... сельдёвая не нападает на людей..
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+1
Master82
Написано сегодня, в 18:04
Акулы преплыли, скоро пальмы расти будут
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0
evgenytolich
Написано сегодня, в 18:26 Отредактированно сегодня, в 18:27
ПрЕплыло правописание...
Шутка юмора!
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