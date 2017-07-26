Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила

В производстве следственного отдела по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области находятся 2 уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) в отношении ранее судимого за аналогичные преступления 49-летнего жителя г. Шахтерска Сученко-Суховей И.Н.

Как сообщают в областном следкоме, в связи с тем, что после возбуждения уголовных дел подозреваемый Сученко-Суховей И.Н. от органов предварительного следствия скрылся, он объявлен в международный розыск.

Всех кому, что-либо известно о местонахождении Сученко-Суховей И.Н., просят сообщить в следственный отдел по г. Углегорск по телефону (8 42-432) 4-60-76, дежурному следственного управления 27-69-00 или в дежурную часть полиции.

Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

"Углегорские новости" напоминают, в 2009 году приговором Углегорского городского суда в закрытом судебном заседании 41-летний Игорь Сученко-Суховей был признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лиц, заведомо не достигших 16-летнего возраста, и осуждён к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, указанное преступление Сученко-Суховей совершил 20 июня 2007 года в отношении двух 5-летних девочек.

В судебном заседании было установлено, что подсудимый, воспользовавшись малолетним возрастом детей, под «предлогом» угощения «пригласил» их свою квартиру, где после «чая с конфетами» предложил малолетним обнажиться и демонстрировать ему свои половые органы, в то время как он осуществлял фото- и видеосъёмку, «фиксируя» происходившее себе «на память».

В ходе судебного процесса подсудимый категорически отрицал причастность к содеянному, заявляя, что дети его оговорили.

Между тем представленные доказательства, среди которых в том числе были последовательные показания потерпевших, суд счёл убедительными и достаточными для признания Сученко-Суховея виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Выступая в прениях, государственный обвинитель ориентировал суд на необходимость назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы, мотивируя это тем обстоятельством, что в 1983 году Сученко-Суховей уже осуждался за совершение насильственных действий сексуального характера, за что отбывал наказание в условиях изоляции от общества. Несмотря на то, что судимость у него погашена, указанное характеризует его как личность, склонную к совершению противоправных деяний.

В ходе судебного процесса также было установлено, что ранее Сученко-Суховей на общественных началах занимался педагогической деятельностью в качестве педагога дополнительного образования одного из профессиональных училищ района.

После провозглашения приговора осуждённый был взят под стражу в зале суда.