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Мертвого мужчину нашли на даче в пригороде Южно-Сахалинска

Мертвого мужчину нашли на даче в пригороде Южно-Сахалинска

Мужчина покончил жизнь самоубийством

26 июля в 05:24 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на даче в селе Ключи обнаружено тело 32-летнего жителя областного центра.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, толкнувших мужчину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:30 +2
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Комментарии
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 17:39
вчера девочку нашли на даче и причина самоубийство. Сегодня опять статья подобная. "Эпидемия" чтоли какая-то
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+2
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 18:05
слишком много суицидов.....слабо верится...
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+2
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