Мертвого мужчину нашли на даче в пригороде Южно-Сахалинска

26 июля в 05:24 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на даче в селе Ключи обнаружено тело 32-летнего жителя областного центра.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, толкнувших мужчину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение