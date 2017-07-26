Мертвого мужчину нашли на даче в пригороде Южно-Сахалинска
Мужчина покончил жизнь самоубийством
26 июля в 05:24 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на даче в селе Ключи обнаружено тело 32-летнего жителя областного центра.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, толкнувших мужчину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Другие статьи по темам
Место
Комментарии
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 17:39
вчера девочку нашли на даче и причина самоубийство. Сегодня опять статья подобная. "Эпидемия" чтоли какая-то
Ответить
+2
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 18:05
слишком много суицидов.....слабо верится...
Ответить
+2