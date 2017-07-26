Подростков из Макарова устроят на летнюю подработку

В Макаровском районе после многолетнего перерыва возобновил работу лагерь труда и отдыха для старших школьников. Первый опыт платной трудовой деятельности в августе получат 240 ребят в возрасте от 14 до 16 лет, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

В результате, нынешняя летняя оздоровительная кампания в Макарове охватит рекордное для района количество детей и подростков - более 80% или 655 человек. В первую очередь, это ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды и сироты.

В городе и селах организованы лагеря дневного пребывания. За прошедшие две смены в них уже отдохнули около 200 детей. Наряду с увлекательными спортивными играми для школьников проводились литературные викторины и конкурсы. Еще около 200 юных макаровчан отправляются летом в региональные здравницы – «Сахалинский Артек», «Юбилейный», «Лесное озеро», «Чайка», а также в лагеря всероссийского значения «Артек» и «Океан».

- Впервые за долгое время в районе возобновлена деятельность лагеря труда и отдыха для старших школьников. Ребятам предлагается работать неполный день на уборке улиц, прополке клумб, очистке городского пляжа от мусора. Можно стать и вожатым в пришкольном лагере. В среднем, за каждые шесть рабочих дней в августе, подросток будет получать около 3 тысяч рублей, - сообщила Марина Репина, начальник отдела образования Макаровского городского округа.