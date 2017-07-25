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Бывший директор сахалинской компании по установке окон получил условный срок
novostivl.ru

Бывший директор сахалинской компании по установке окон получил условный срок

Он обвинен в мошенничестве при сносе аварийных домов в Шахтерске

Углегорский суд приговорил бывшего директора ООО «Евроокна» к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 200 тысяч рублей. Он признан виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Установлено, что в ноябре-декабре 2014 года подсудимый, являясь руководителем организации-подрядчика по сносу аварийных домов в Шахтерске, представил в администрацию недостоверные сведения об утилизации строительного мусора. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей. 

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:10 +2
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Комментарии
Vings
Написано сегодня, в 11:27
Сколько уже новостей, что тампредоставил недостоверные сведения, что сям. А откуда такая ситуация? А все очень просто-это видать как само сабой разумеющееся приписки и фальсификации, чтобы с бюджета денюжки поиметь. Тут возникает еще вопрос-А чего с тем должностным лицом, что ответственен за тот участок?
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+1
Matso
Написано сегодня, в 12:56
Vings, Все еще проще, просто забыл поделится с кем надо)
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0
Abbatissa
Написано сегодня, в 11:53
Ущерб более 1 млн, штраф - 200 т. 800 т. минимум маржа.
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+2
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