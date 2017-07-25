Бывший директор сахалинской компании по установке окон получил условный срок

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Он обвинен в мошенничестве при сносе аварийных домов в Шахтерске

Углегорский суд приговорил бывшего директора ООО «Евроокна» к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 200 тысяч рублей. Он признан виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Установлено, что в ноябре-декабре 2014 года подсудимый, являясь руководителем организации-подрядчика по сносу аварийных домов в Шахтерске, представил в администрацию недостоверные сведения об утилизации строительного мусора. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.