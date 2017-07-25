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Губернатор раскритиковал сроки строительства входной группы на «Горном воздухе»

Губернатор раскритиковал сроки строительства входной группы на «Горном воздухе»

Работы должны быть ускорены

Губернатор Олег Кожемяко проинспектировал ряд строящихся объектов в Южно-Сахалинске. В первую очередь проверил объем выполненных работ по строительству входной группы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», сообщает пресс-служба регионального правительства.  

Это двухэтажное здание, включающее в себя пункт проката, магазины, кафе, кассовую зону, мастерскую, санузлы, лифт, камеру хранения с индивидуальными ячейками, а также видеозал с детской игровой зоной. Ввод в строй объекта был намечен на осень текущего года. Однако, изучив детальный план строительства, глава региона пришел к выводу: подрядчик может не успеть даже к открытию нового горнолыжного сезона.

- Это безответственность! У вас есть люди, техника, погода стоит хорошая, чего вам не хватает? Темпы строительства непростительно медленные, нужно их нарастить. Вы выиграли аукцион и взяли на себя ответственность достроить объект в указанный срок. Если вы переоценили свои силы, ищите партнеров для выполнения задачи. Этот объект - один из приоритетных для области. Если работы не будут организованы должным образом, будем решать вопрос о замене подрядчика, - акцентировал губернатор.             Он потребовал курирующих отрасль руководителей усилить контроль за строительством объекта и докладывать о ситуации раз в неделю. 

Ход работ по возведению лыже-биатлонного центра, напротив, не вызвал у главы региона нареканий. Задействованные в этом строительные компании в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства и проводят работы в рамках ранее установленных графиков. Объект готов почти более чем на 70%.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:17 +2
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Комментарии
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 11:21
о чём заметка я понял...только не понял,причём тут фото ремонта Комсомольской?...
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+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 11:50
Товарищ Сергей, это последняя чоль
ну так и чего не понятного. Будут биатлонить по комсомольской, а заодно и стрелять по движущимся мишеням
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+2
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 12:23
ZLOI275,
Не буду ходить по Комсомольской зимой
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:34
Товарищ Сергей, Ага только не забудь что есть еще и летние беговые лыжи или ролики
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0
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:06
Вот губер дает ,, выиграли, взяли ответственость , погода хорошая " а ходить на Г.В. отдыхающим не запретил
А они елки все видят. И где лес срубили и где грязи навалили и куда смывку бетона слили. Ну сил ни каких нет, мешают работать
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