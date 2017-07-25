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Горящие гаражи потушили пожарные в Горнозаводске
Фото и видео очевидцев

Горящие гаражи потушили пожарные в Горнозаводске

Огонь угрожал соседним строениям

29 июля в 00.28 невельским пожарным поступило сообщение о возгорании гаража в селе Горнозаводск по улице Коммунальная. Огнеборцы прибыли на место спустя 2 минуты. К тому моменту наблюдалось горение гаража открытым пламенем на общей площади 18 квадратных метров. Огонь угрожал и соседним строениям. 

Возгорание было локализовано в 00.37, а в 01.26 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 8 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:18 +1
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Место
Сахалинская областьНевельский районГорнозаводск
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пожаргаражи
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 10:26
Ну кому-то помешал этот гараж
а возможно и остальные тоже
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+1
samkaKabana
Написано сегодня, в 12:04
Невельским пожарным!!! А горело в Горнозаводске!!! Спустя 2 минуты пожарные прибыли!! Расстояние между Невельском и Горнозаводском 16 км, однако у пожарных зверь машины!!!)))
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