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Горящие гаражи потушили пожарные в Горнозаводске
Огонь угрожал соседним строениям
29 июля в 00.28 невельским пожарным поступило сообщение о возгорании гаража в селе Горнозаводск по улице Коммунальная. Огнеборцы прибыли на место спустя 2 минуты. К тому моменту наблюдалось горение гаража открытым пламенем на общей площади 18 квадратных метров. Огонь угрожал и соседним строениям.
Возгорание было локализовано в 00.37, а в 01.26 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 8 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 10:26
Ну кому-то помешал этот гараж
а возможно и остальные тоже
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samkaKabana
Написано сегодня, в 12:04
Невельским пожарным!!! А горело в Горнозаводске!!! Спустя 2 минуты пожарные прибыли!! Расстояние между Невельском и Горнозаводском 16 км, однако у пожарных зверь машины!!!)))
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