Горящие гаражи потушили пожарные в Горнозаводске

Фото и видео очевидцев

29 июля в 00.28 невельским пожарным поступило сообщение о возгорании гаража в селе Горнозаводск по улице Коммунальная. Огнеборцы прибыли на место спустя 2 минуты. К тому моменту наблюдалось горение гаража открытым пламенем на общей площади 18 квадратных метров. Огонь угрожал и соседним строениям.

Возгорание было локализовано в 00.37, а в 01.26 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 8 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.