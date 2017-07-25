Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска

ДТП произошло сегодня, 30 июля около 11 часов в Южно-Сахалинске во дворе дома по улице Крайней, 35. Микроавтобус сбил мальчика.

По словам очевидцев, автомобили часто объезжают перекресток через двор этого дома. И на этот раз микроавтобус свернул во двор на большой скорости.

В это время из-за припаркованного автомобиля выходил мальчик лет 5-6. Автомобиль сбил его. Ребенок упал. К нему бросился отец, который в это время качал на качели другого малыша.

На место происшествия прибыли скорая помощь, сотрудники МЧС и полиции. Мальчика госпитализировали, однако, по предварительным данным, серьезных травм он не получил.