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Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска

Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска

ДТП произошло утром 30 июля

ДТП произошло сегодня, 30 июля около 11 часов в Южно-Сахалинске во дворе дома по улице Крайней, 35. Микроавтобус сбил мальчика.

По словам очевидцев, автомобили часто объезжают перекресток через двор этого дома. И на этот раз микроавтобус свернул во двор на большой скорости.

В это время из-за припаркованного автомобиля выходил мальчик лет 5-6. Автомобиль сбил его. Ребенок упал. К нему бросился отец, который в это время качал на качели другого малыша. 

На место происшествия прибыли скорая помощь, сотрудники МЧС и полиции. Мальчика госпитализировали, однако, по предварительным данным, серьезных травм он не получил. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:04 +3
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Комментарии
Elizabeth
Написано сегодня, в 13:24
Скорейшего выздоровления,мальчишки
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 13:35 Отредактированно сегодня, в 13:35
Кроме матерных слов в адрес водятла - никаких нет. Мальчишке скорейшего выздоровления, в собственном дворе надо быть аккуратным.
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+7
Online
kholmchanin Online
Написано сегодня, в 16:07
VLадимир, В собственном (ли?) дворе ходить и
оглядываться, а самое лучшее - вообще во двор НЕ
выходить, НЕ выскакивать, НЕ бегать, НЕ играть...
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:58
Запрещен сквозной проезд через дворы, но всем же Надо. Диарея резкая
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:10
Машин много, дворы заставлены, обзор закрытый, тем более дети кидаются не думая что там за машиной может быть опасность. Вот и результат. Выздоравливай малыш.
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+2
komissar
Написано сегодня, в 15:13
Vladiksakh65, согласен дворы заставлены, но когда я проезжаю дворовую территорию то еду на первой передаче 5км/час внимательней нам надо быть водителям
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+2
DashaA
Написано сегодня, в 14:16
Слава Богу, что ребёнок не получил серьёзных травм! Скорее поправляйся! Какого лешего нестись по двору, неужели сами не боятся последствий такой езды...я когда еду по дворам всегда крадусь.
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:17
DashaA, вообще не представляю, как можно по дворам нестись! Тем более сейчас лето, дети везде
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0
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